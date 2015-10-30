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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 октября 2015
Брентфорд
30.10.2015, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
56'
М. Джуричин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Джуричин
90'
Желтая карточка
М. Джуричин
87'
Замена
Л. Вибе
️️️️
А. МакКормак
82'
81'
Желтая карточка
М. Филлипс
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
А. Джадж
77'
74'
Замена
Д. Перч
️️️️
К. Хилл
67'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Луонго
63'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Т. Чери
ГОЛ! 1:0!
М. Джуричин
Пас отдал
А. Джадж
56'
25'
Желтая карточка
Д. Тошер
21'
Желтая карточка
К. Хилл
Желтая карточка
А. МакКормак
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-5-2
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
6
Тарковски
4
МакКормак
7
Джуричин
23
Йеннарис
18
Вудс
8
Дьягурага
31
Джадж
8
Свифт
4-5-1
31
Грин
6
Хилл
24
Холл
5
Онуоха
15
Кончески
25
Филлипс
9
Чери
20
Хенри
21
Луонго
28
Тошер
13
Эммануэль-Томас
31
Джадж
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
31
Джадж
4
МакКормак
26
Вибе
26
Вибе
4
МакКормак
7
Джуричин
33
Хофманн
33
Хофманн
7
Джуричин
6
Хилл
24
Перч
24
Перч
6
Хилл
21
Луонго
30
Хойлетт
30
Хойлетт
21
Луонго
9
Чери
32
Остин
32
Остин
9
Чери
Остались в запасе
Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс
7
Серхи Каньос
ПВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
Главный тренер
Ли Карсли
12
Алекс Смитис
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
18
Алехандро Форлин
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Брентфорд - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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