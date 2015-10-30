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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - ПСЖ
Ренн - ПСЖ: обзор матча 30 октября 2015
Ренн
30.10.2015, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
75'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - ПСЖ
79'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Ди Мария
Замена
П. Энрике
️️️️
Я. Силла
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Моура
Замена
Ж. Бога
️️️️
Л. Бааль
71'
66'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Б. Матюиди
Замена
К. Гросицки
️️️️
Х. Кинтеро
66'
65'
Замена
М. Верратти
️️️️
Б. Стамбули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-4-1
56
Костиль
12
М'Бенге
22
Арман
3
Дианье
24
Бааль
3
Мендеш
6
Дукуре
5
Силла
6
Фернандес
11
Кинтеро
13
Сио
4-1-2-2-1
1
Трапп
92
Орье
9
ван дер Вил
3
Силва
17
Максвелл
21
Стамбули
14
Рабьо
8
Матюиди
11
Ди Мария
7
Моура
22
Лавесси
11
Кинтеро
11
Гросицки
11
Гросицки
11
Кинтеро
24
Бааль
13
Бога
13
Бога
24
Бааль
5
Силла
7
Энрике
7
Энрике
5
Силла
21
Стамбули
6
Верратти
6
Верратти
21
Стамбули
8
Матюиди
8
Мотта
8
Мотта
8
Матюиди
11
Ди Мария
97
Огустен
97
Огустен
11
Ди Мария
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Ренн - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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