август 2015
сентябрь 2015
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа F
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа C
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа G
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа H
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа A
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 8 тур
8 сентября, вторник
17:00
Матч завершен
8 сентября, вторник
17:00
Матч завершен
8 сентября, вторник
18:30
Матч завершен
8 сентября, вторник
19:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 8 тур
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 8 тур, группа C
8 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
8 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 8 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 8 тур, группа G
8 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
8 сентября, вторник
21:45
Матч завершен