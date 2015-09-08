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    Расписание матчей 08-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа D
    8 сентября, вторник
    09:00
    Гуам
    0:0
    Оман
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    16:30
    Индия
    0:3
    Иран
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа F
    8 сентября, вторник
    14:00
    Тайвань
    1:2
    Вьетнам
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    15:00
    Таиланд
    2:2
    Ирак
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа E
    8 сентября, вторник
    14:30
    Камбоджа
    0:6
    Сирия
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    15:25
    Афганистан
    0:6
    Япония
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа C
    8 сентября, вторник
    14:35
    Мальдивы
    0:3
    Китай
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    15:00
    Гонконг
    2:3
    Катар
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа B
    8 сентября, вторник
    15:00
    Бангладеш
    0:4
    Иордания
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    16:00
    Таджикистан
    0:3
    Австралия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа G
    8 сентября, вторник
    15:00
    Лаос
    0:2
    Кувейт
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    17:00
    Ливан
    0:3
    Южная Корея
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа H
    8 сентября, вторник
    15:00
    Филиппины
    1:5
    Узбекистан
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    19:00
    Йемен
    0:4
    Бахрейн
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 4 тур, группа A
    8 сентября, вторник
    15:45
    Малайзия
    1:2
    Саудовская Аравия
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    17:00
    Палестина
    0:0
    ОАЭ
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 8 тур
    8 сентября, вторник
    16:00
    Карелия
    0:2
    Химки
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    17:00
    Москва
    2:0
    Текстильщик
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    17:00
    Волга
    0:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    18:00
    Псков-747
    1:1
    Сочи
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    18:30
    Олимп-Долгопрудный
    2:1
    Домодедово
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    18:30
    ЦРФСО
    0:2
    Спартак К
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    19:00
    Строгино
    0:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 8 тур
    8 сентября, вторник
    17:00
    Торпедо
    1:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 8 тур, группа C
    8 сентября, вторник
    21:45
    Белоруссия
    2:0
    Люксембург
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    21:45
    Северная Македония
    0:1
    Испания
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    21:45
    Словакия
    0:0
    Украина
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 8 тур, группа E
    8 сентября, вторник
    21:45
    Англия
    2:0
    Швейцария
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    21:45
    Литва
    2:1
    Сан-Марино
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    21:45
    Словения
    1:0
    Эстония
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 8 тур, группа G
    8 сентября, вторник
    21:45
    Лихтенштейн
    0:7
    Россия
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    21:45
    Молдавия
    0:2
    Черногория
    Матч завершен
    8 сентября, вторник
    21:45
    Швеция
    1:4
    Австрия
    Матч завершен
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