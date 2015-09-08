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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Украина
Словакия - Украина: обзор матча 08 сентября 2015
Словакия
08.09.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 8 тур
0 : 0
Завершен
Украина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Украина
90'
+2
Желтая карточка
Т. Степаненко
90'
+1
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Кравец
Замена
М. Стох
️️️️
Р. Мак
84'
79'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
М. Якубко
️️️️
Р. Виттек
66'
Замена
К. Салата
️️️️
П. Пекарик
51'
Желтая карточка
Н. Гьембер
47'
21'
Желтая карточка
С. Рыбалка
Желтая карточка
М. Гамшик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Словакия
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
18
Душан Швенто
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Адам Немец
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Украина
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
19
Максим Малышев
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
9
Олег Гусев
ПП
0
Александр Гладкий
ЦФ
15
Филипп Будковский
ЦФ
4-3-1-2
23
Козачик
15
Губочан
6
Гьембер
3
Шкртел
2
Пекарик
17
Гамшик
22
Пековски
19
Куцка
20
Мак
11
Виттек
21
Дуриш
4-1-2-2-1
12
Пятов
17
Федецкий
3
Хачериди
20
Ракицкий
13
Шевчук
6
Степаненко
18
Рыбалка
14
Ротань
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
22
Кравец
2
Пекарик
16
Салата
16
Салата
2
Пекарик
20
Мак
10
Стох
10
Стох
20
Мак
11
Виттек
14
Якубко
14
Якубко
11
Виттек
22
Кравец
0
Гладкий
0
Гладкий
22
Кравец
Остались в запасе
Словакия
Украина
8
Ондрей Дуда
АП
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
18
Душан Швенто
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
19
Максим Малышев
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
18
Душан Швенто
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Остались в запасе
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
19
Максим Малышев
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Словакия - Украина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Стивен Чайлд
Стюарт Берт
Резервный судья:
Майкл Малларки
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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