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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Черногория
Молдова - Черногория: обзор матча 08 сентября 2015
Молдова
08.09.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 8 тур
0 : 2
Завершен
Черногория
9'
С. Савич
65'
П. Рацу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Черногория
Желтая карточка
А. Кожокарь
89'
88'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
С. Йоветич
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
А. Патраш
71'
69'
Замена
С. Мандич
️️️️
А. Марушич
65'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
П. Рацу
Желтая карточка
В. Головатенко
61'
56'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
49'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
А. Дедов
46'
46'
Замена
С. Мугоша
️️️️
Д. Дамьянович
Желтая карточка
А. Гацкан
45'
40'
Желтая карточка
М. Баша
Замена
П. Рацу
️️️️
Е. Чеботару
36'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Савич
Пас отдал
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
9
Евгений Чеботару
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
0
Никола Вукчевич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Молдова
23
Николай Каланча
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
17
Георгий Андроник
РФ
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
15
Саша Балич
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
7
Станиша Мандич
ЛП
7
Младен Кашчелан
ОП
21
Бранислав Янкович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-1-3-2
1
Чебану
4
Головатенко
6
Ерхан
15
Жардан
2
Армаш
8
Гацкан
9
Чеботару
19
Патраш
13
Кожокарь
10
Дедов
14
Милинчану
3-2-1-4
1
Полекшич
22
Симич
5
Баша
15
Савич
23
Марушич
6
Томашевич
0
Вукчевич
11
Бечирай
10
Йоветич
21
Болевич
14
Дамьянович
9
Чеботару
20
Рацу
20
Рацу
9
Чеботару
19
Патраш
11
Гынсарь
11
Гынсарь
19
Патраш
23
Марушич
7
Мандич
7
Мандич
23
Марушич
10
Йоветич
7
Кашчелан
7
Кашчелан
10
Йоветич
14
Дамьянович
9
Мугоша
9
Мугоша
14
Дамьянович
Остались в запасе
Молдова
Черногория
23
Николай Каланча
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
25
Алексей Кошелев
ВР
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Александр Куртеян
21
Бранислав Янкович
ЦП
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
15
Саша Балич
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
23
Николай Каланча
ВР
14
Константин Богдан
ЦЗ
25
Алексей Кошелев
ВР
0
Штефан Бургиу
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
22
Евгений Засавицкий
ЦП
17
Георгий Андроник
РФ
Остались в запасе
21
Бранислав Янкович
ЦП
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
15
Саша Балич
ЛЗ
19
Владимир Божович
ЛЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Александр Куртеян
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Молдова - Черногория
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Зимбру
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