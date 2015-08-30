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Расписание матчей 30-08-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 9 тур Таблица
30 августа, 12:00
Чита
3 : 1
Сибирь-2
Завершен
30 августа, 13:00
Томь-2
3 : 1
Якутия
Завершен
30 августа, 13:00
Новокузнецк
1 : 2
Сахалин
Завершен
30 августа, 15:30
Динамо Брл
2 : 2
Смена
Завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 7 тур Таблица
30 августа, 13:30
Локомотив
2 : 1
Краснодар
Завершен
30 августа, 17:00
Мордовия
2 : 1
Рубин
Завершен
30 августа, 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
ЦСКА
Завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 9 тур Таблица
30 августа, 16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
Завершен
30 августа, 17:00
Сокол
2 : 2
Спартак-2
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 4 тур Таблица
30 августа, 15:30
Саутгемптон
3 : 0
Норвич Сити
Завершен
30 августа, 18:00
Суонси
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 2 тур Таблица
30 августа, 19:30
Эйбар
2 : 0
Атлетик
Завершен
30 августа, 21:30
Севилья
0 : 3
Атлетико
Завершен
30 августа, 21:30
Валенсия
1 : 1
Депортиво
Завершен
30 августа, 23:30
Лас-Пальмас
0 : 0
Леванте
Завершен
30 августа, 23:30
Хетафе
1 : 2
Гранада
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 2 тур Таблица
30 августа, 19:00
Рома
2 : 1
Ювентус
Завершен
30 августа, 21:45
Аталанта
2 : 0
Фрозиноне
Завершен
30 августа, 21:45
Карпи
1 : 2
Интер
Завершен
30 августа, 21:45
Кьево
4 : 0
Лацио
Завершен
30 августа, 21:45
Дженоа
2 : 0
Верона
Завершен
30 августа, 21:45
Торино
3 : 1
Фиорентина
Завершен
30 августа, 21:45
Удинезе
0 : 1
Палермо
Завершен
30 августа, 21:45
Наполи
2 : 2
Сампдория
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 3 тур Таблица
30 августа, 16:30
Боруссия Д
3 : 1
Герта
Завершен
30 августа, 18:30
Вердер
2 : 1
Боруссия М
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 4 тур Таблица
30 августа, 15:00
Сент-Этьен
2 : 1
Бастия
Завершен
30 августа, 18:00
Бордо
2 : 0
Нант
Завершен
30 августа, 22:00
Монако
0 : 3
ПСЖ
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 7 тур Таблица
30 августа, 14:00
Нефтехимик
3 : 2
Зенит-Ижевск
Завершен
30 августа, 18:00
Волга
1 : 1
Носта
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 2 тур Таблица
30 августа, 19:30
Алавес
2 : 0
Реал Ов
Завершен
30 августа, 19:30
Осасуна
1 : 0
Мирандес
Завершен
30 августа, 21:30
Вальядолид
2 : 0
Алькоркон
Завершен
30 августа, 21:30
Мальорка
1 : 0
Понферрадина
Завершен
30 августа, 21:30
Тенерифе
1 : 2
Химнастик
Завершен
30 августа, 21:30
Эльче
2 : 1
Атлетик-2
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
30 августа, 02:00
Филадельфия Юнион
0 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
30 августа, 02:30
Орландо Сити
1 : 1
Чикаго Файр
Завершен
30 августа, 04:00
Даллас
2 : 0
Реал Солт-Лейк
Завершен
30 августа, 04:00
Динамо Хьюстон
2 : 0
Ванкувер Уайткепс
Завершен
30 августа, 04:00
Колорадо
2 : 1
Канзаc Сити
Завершен
30 августа, 23:30
Сиэтл
2 : 1
Портленд
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 6 тур Таблица
30 августа, 17:00
Александрия
0 : 0
Черноморец
Завершен
30 августа, 19:30
Днепр
2 : 0
Карпаты
Завершен
30 августа, 19:30
Заря
0 : 0
Динамо К
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 3 тур Таблица
30 августа, 19:30
Трабзонспор
2 : 2
Акхисар Беледиеспор
Завершен
30 августа, 19:30
Эскишехирспор
1 : 1
Ризеспор
Завершен
30 августа, 21:45
Сивасспор
1 : 1
Османлыспор
Завершен
30 августа, 21:45
Фенербахче
2 : 1
Антальяспор
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 7 тур Таблица
30 августа, 17:30
Штурм
2 : 3
Зальцбург
Завершен
30 августа, 20:00
Вольфсберг
0 : 2
Альтах
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 18 тур Таблица
30 августа, 18:30
Гомель
0 : 2
Торпедо-БелАЗ
Завершен
30 августа, 19:30
Неман
0 : 1
Шахтер
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 6 тур Таблица
30 августа, 15:30
Брюгге
7 : 1
Стандард
Завершен
30 августа, 19:00
Вестерло
0 : 3
Андерлехт
Завершен
30 августа, 21:00
Локерен
1 : 2
Ваасланд-Беверен
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 21 тур Таблица
30 августа, 00:30
Васко да Гама
0 : 1
Фигейренсе
Завершен
30 августа, 03:00
Сан-Паулу
3 : 0
Понте-Прета
Завершен
30 августа, 17:00
Гремио
0 : 0
Коритиба
Завершен
30 августа, 17:00
Аваи
3 : 0
Интернасьонал
Завершен
30 августа, 22:00
Палмейрас
3 : 2
Жоинвили
Завершен
30 августа, 22:00
Флуминенсе
1 : 2
Атлетико Минейро
Завершен
30 августа, 22:00
Спорт Ресифи
0 : 1
Фламенго
Завершен
30 августа, 22:00
Шапекоэнсе
1 : 3
Коринтианс
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 2 тур Таблица
30 августа, 19:15
Астерас
0 : 2
Панетоликос
Завершен
30 августа, 19:15
Ираклис
0 : 1
Паниониос
Завершен
30 августа, 19:15
Панатинаикос
4 : 0
АЕЛ
Завершен
30 августа, 21:30
ПАС
3 : 1
ПАОК
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 7 тур Таблица
30 августа, 14:30
Ольборг
0 : 2
Рандерс
Завершен
30 августа, 17:00
Нордшелланд
0 : 2
Брондбю
Завершен
30 августа, 19:00
Оденсе
1 : 0
Копенгаген
Завершен
30 августа, 21:30
Мидтьюлланд
2 : 0
Хобро
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 4 тур Таблица
30 августа, 13:30
Аякс
4 : 0
АДО Ден Хааг
Завершен
30 августа, 15:30
АЗ Алкмаар
0 : 1
Рода
Завершен
30 августа, 15:30
Витесс
4 : 1
Камбур
Завершен
30 августа, 17:45
ПСВ
3 : 1
Фейеноорд
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 22 тур Таблица
30 августа, 16:30
Стабек
1 : 2
Одд
Завершен
30 августа, 16:30
Мольде
2 : 2
Лиллестрем
Завершен
30 августа, 19:00
Буде-Глимт
3 : 1
Сарпсборг 08
Завершен
30 августа, 19:00
Старт
1 : 3
Хаугесунд
Завершен
30 августа, 19:00
Мьёндален
2 : 4
Стремсгодсет
Завершен
30 августа, 21:00
Тромсе
1 : 1
Русенборг
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 3 тур Таблица
30 августа, 18:00
Тондела
1 : 0
Насьональ
Завершен
30 августа, 19:00
Брага
4 : 0
Боавишта
Завершен
30 августа, 19:00
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Арука
Завершен
30 августа, 21:15
Академика
1 : 3
Спортинг
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 22 тур Таблица
30 августа, 16:00
АИК
1 : 0
Отвидаберг
Завершен
30 августа, 16:00
Гетеборг
3 : 0
Гефле
Завершен
30 августа, 18:30
Хельсингборг
0 : 3
Мальме
Завершен
30 августа, 18:30
Эльфсборг
1 : 2
Сундсвалль
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 7 тур Таблица
30 августа, 14:45
Тун
0 : 2
Сьон
Завершен
30 августа, 17:00
Базель
3 : 1
Цюрих
Завершен
30 августа, 17:00
Грассхоппер
3 : 2
Янг Бойз
Завершен
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