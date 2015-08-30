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Саутгемптон - Норвич Сити
Саутгемптон - Норвич Сити: обзор матча 30 августа 2015
Саутгемптон
30.08.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
50+1'
Г. Пелле
64'
Д. Тадич
67'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Норвич Сити
Замена
К. Мартина
️️️️
С. Соареш
72'
70'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Г. Дорранс
ГОЛ! 3:0!
Д. Тадич
67'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Мане
64'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пелле
Пас отдал
С. Мане
50'
+1
Замена
Д. Родригес
️️️️
С. Дэвис
46'
32'
Замена
А. Уисдом
️️️️
В. Хулахан
31'
Вторая желтая
С. Уиттакер
27'
Желтая карточка
С. Уиттакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Стекеленбург
23
Таргетт
6
Фонте
4
Йошида
21
Соареш
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
3-5-1-1
26
Радди
16
Мартин
4
Бассонг
3
Уиттакер
27
Редмонд
6
Теттей
18
Дорранс
16
Хаусон
11
Брэди
14
Хулахан
35
Джером
21
Соареш
15
Мартина
15
Мартина
21
Соареш
10
Дэвис
16
Родригес
16
Родригес
10
Дэвис
14
Хулахан
14
Уисдом
14
Уисдом
14
Хулахан
18
Дорранс
4
Джонсон
4
Джонсон
18
Дорранс
Остались в запасе
Саутгемптон
Норвич Сити
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Саутгемптон - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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