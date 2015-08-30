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Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: обзор матча 30 августа 2015
Кубань (ЛФЛ)
30.08.2015, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
87'
К. Набабкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Пенальти не реализован!
Л. Мельгарехо
89'
88'
Желтая карточка
А. Дзагоев
88'
Желтая карточка
В. Березуцкий
87'
ГОЛ! 0:1!
К. Набабкин
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
И. Бальде
️️️️
В. Кулик
76'
75'
Желтая карточка
Г. Миланов
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Аршавин
73'
68'
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
55'
Замена
С. Думбия
️️️️
Б. Натхо
50'
Пенальти не реализован!
Б. Натхо
Желтая карточка
И. Армаш
49'
47'
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
Шандао
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Артур Тлисов
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-2-2-2
31
Беленов
8
Бугаев
5
Армаш
2
Шандао
10
Мельгарехо
8
Тлисов
19
Рабиу
11
Ткачев
55
Кулик
28
Аршавин
52
Лобкарев
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
42
Щенников
10
Натхо
18
Тошич
26
Еременко
19
Вернблум
66
Дзагоев
7
Муса
28
Аршавин
88
Хубулов
88
Хубулов
28
Аршавин
55
Кулик
6
Бальде
6
Бальде
55
Кулик
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
10
Натхо
22
Думбия
22
Думбия
10
Натхо
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Семенов Вячеслав (Гатчина)
Ширяев Алексей (Ставрополь)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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