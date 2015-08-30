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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 30 августа 2015
Наполи
30.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Сампдория
9'
Г. Игуаин
39'
Г. Игуаин
57'
Эдер (П)
59'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
89'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
Эдер
87'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Р. Сориано
76'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Э. Хюсай
71'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Вальдифиори
68'
59'
ГОЛ! 2:2!
Эдер
Пас отдал
Р. Сориано
Замена
Д. Лопес
️️️️
Аллан
58'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Эдер
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Аллан
39'
33'
Желтая карточка
М. Сильвестре
22'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
А. Кода
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Инсинье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Фернандо
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
59
Леонардо Серинелли
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
80
Эдоардо Онето
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-4-1-2
25
Рейна
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
17
Гамшик
16
Вальдифиори
11
Маджо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-1-3-2
2
Вивиано
6
Кассани
26
Сильвестре
35
Кода
13
Реджини
20
Фернандо
21
Сориано
17
Паломбо
8
Баррето
10
Муриэль
23
Эдер
4
Хюсай
13
Гулам
13
Гулам
4
Хюсай
25
Аллан
5
Лопес
5
Лопес
25
Аллан
16
Вальдифиори
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
16
Вальдифиори
21
Сориано
22
Вшолек
22
Вшолек
21
Сориано
23
Эдер
4
Мойсандер
4
Мойсандер
23
Эдер
35
Кода
87
Жуканович
87
Жуканович
35
Кода
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
59
Леонардо Серинелли
ЦП
80
Эдоардо Онето
ЦФ
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
59
Леонардо Серинелли
ЦП
80
Эдоардо Онето
ЦФ
13
Педру Перейра
ПВ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 2
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