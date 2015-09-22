август 2015
сентябрь 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 14 тур
Греция. Суперлига (2015/2016), 4 тур
22 сентября, вторник
18:15
Матч завершен
22 сентября, вторник
20:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 7 тур
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 9 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 6 тур
Испания. Примера (2015/2016), 5 тур
Италия. Серия А (2015/2016), 5 тур
Англия. Кубок Лиги (2015/2016), 1/16 финала
22 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
22 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
22 сентября, вторник
21:45
Матч завершен