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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 22 сентября 2015
Гранада
22.09.2015, вторник, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
7'
И. Агиррече
33'
И. Агиррече
79'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
90'
+3
Желтая карточка
Р. Пардо
83'
Замена
Брума
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
М. Лопеш
81'
79'
ГОЛ! 0:3!
И. Агиррече
Пас отдал
Р. Пардо
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Дория
74'
69'
Замена
Х. Прието
️️️️
С. Каналес
66'
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
Андрес
62'
60'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Замена
Н. Лопес
️️️️
Р. Рочина
55'
Замена
Тьеви
️️️️
Э. Мендес
54'
53'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
И. Саксесс
46'
Желтая карточка
Дория
40'
Желтая карточка
Р. Крхин
38'
37'
Желтая карточка
Э. Гранеро
33'
ГОЛ! 0:2!
И. Агиррече
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Д. Зурутуса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Гранада
25
Иван Келава
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
23
Тьеви
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Андрес
3
Бираги
3
Бабен
21
Дория
13
Лопеш
21
Крхин
10
Хави Маркес
7
Мендес
16
Рочина
19
Эль-Араби
90
Саксесс
4-3-1-2
13
Ойер
13
Рейес
3
де ла Белья
6
Элустондо
26
Мартинес
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
23
Гранеро
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
21
Дория
20
Ибаньес
20
Ибаньес
21
Дория
7
Мендес
23
Тьеви
23
Тьеви
7
Мендес
16
Рочина
11
Лопес
11
Лопес
16
Рочина
10
Вела
77
Брума
77
Брума
10
Вела
20
Каналес
10
Прието
10
Прието
20
Каналес
23
Гранеро
14
Пардо
14
Пардо
23
Гранеро
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
25
Иван Келава
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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