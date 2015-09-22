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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 22 сентября 2015
Герта
22.09.2015, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
43'
В. Ибишевич
90+4'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Кельн
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Баумйоханн
90'
+4
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Г. Харагучи
90'
73'
Желтая карточка
Ф. Хозинер
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Калу
71'
67'
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
В. Штокер
67'
64'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Фогт
60'
Замена
С. Цоллер
️️️️
П. Ольковски
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Платтенхардт
43'
Желтая карточка
П. Скьельбред
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
38
Нико Байер
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
4-4-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
28
Лустенбергер
4
Штарк
8
Вайзер
16
Дарида
78
Харагучи
14
Штокер
5
Скьельбред
8
Калу
11
Ибишевич
3-2-2-1-2
1
Хорн
3
Хайнц
16
Ольковски
4
Соренсен
7
Фогт
14
Хектор
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
10
Осако
27
Модест
78
Харагучи
38
Чигерчи
38
Чигерчи
78
Харагучи
14
Штокер
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
14
Штокер
8
Калу
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Калу
7
Фогт
31
Герхардт
31
Герхардт
7
Фогт
16
Ольковски
6
Цоллер
6
Цоллер
16
Ольковски
32
Биттенкурт
26
Хозинер
26
Хозинер
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Герта
Кельн
38
Нико Байер
ЦЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
38
Нико Байер
ЦЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Герта - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Олимпиаштадион
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