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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 22 сентября 2015
Бавария
22.09.2015, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
5 : 1
Завершен
Вольфсбург
50'
Р. Левандовски
52'
Р. Левандовски
54'
Р. Левандовски
56'
Р. Левандовски
60'
Р. Левандовски
25'
Д. Калиджиури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Видаль
81'
77'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Крузе
77'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Алонсо
76'
72'
Желтая карточка
Р. Родригес
ГОЛ! 5:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
60'
58'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Коста
56'
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
54'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
50'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Бернат
46'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Т. Алькантара
46'
41'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
10
Макс Крузе
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
24
Бернат
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
3
Алонсо
6
Алькантара
23
Видаль
11
Коста
27
Гетце
13
Мюллер
4-2-1-2-1
16
Бенальо
28
Треш
4
Данте
27
Налдо
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
10
Крузе
20
Калиджиури
7
Дракслер
12
Дост
24
Бернат
88
Мартинес
88
Мартинес
24
Бернат
3
Алонсо
6
Киммих
6
Киммих
3
Алонсо
6
Алькантара
9
Левандовски
9
Левандовски
6
Алькантара
14
Густаво
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Густаво
10
Крузе
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Крузе
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
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