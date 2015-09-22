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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 22 сентября 2015
Удинезе
22.09.2015, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 3
Завершен
Милан
51'
Э. Агьеманг-Баду
58'
Д. Сапата
5'
М. Балотелли
10'
Д. Бонавентура
45+1'
К. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Вторая желтая
Б. Фернандеш
90'
+2
Желтая карточка
Маркиньо
86'
Замена
Маркиньо
️️️️
М. Итурра
84'
80'
Замена
Л. Адриано
️️️️
К. Бакка
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Аднан
73'
70'
Желтая карточка
К. Сапата
64'
Замена
А. Поли
️️️️
К. Хонда
Желтая карточка
Б. Фернандеш
59'
ГОЛ! 2:3!
Д. Сапата
Пас отдал
С. Теро
58'
Желтая карточка
М. Ваге
53'
ГОЛ! 1:3!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
А. Ди Натале
51'
49'
Замена
Алекс
️️️️
Д. Калабрия
Замена
Д. Сапата
️️️️
И. Пирис
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
К. Сапата
Пас отдал
Д. Бонавентура
Желтая карточка
М. Итурра
39'
Желтая карточка
И. Пирис
31'
18'
Желтая карточка
Д. Калабрия
15'
Желтая карточка
М. Балотелли
10'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Р. Монтоливо
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
13
Диего Лопес
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
51
Андрес Лламас
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
6
Аднан
6
Домицци
13
Ваге
4
Пирис
7
Агьеманг-Баду
16
Итурра
88
Эденилсон
8
Фернандеш
10
Ди Натале
77
Теро
4-4-2
13
Лопес
22
Де Шильо
26
Романьоли
25
Сапата
2
Калабрия
3
Хонда
34
Де Йонг
18
Монтоливо
7
Бонавентура
70
Бакка
45
Балотелли
6
Аднан
26
Паскуале
26
Паскуале
6
Аднан
16
Итурра
77
Маркиньо
77
Маркиньо
16
Итурра
4
Пирис
91
Сапата
91
Сапата
4
Пирис
2
Калабрия
33
Алекс
33
Алекс
2
Калабрия
3
Хонда
15
Поли
15
Поли
3
Хонда
70
Бакка
4
Адриано
4
Адриано
70
Бакка
Остались в запасе
Удинезе
Милан
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
5
Данило
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
51
Андрес Лламас
ЦЗ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
5
Данило
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
51
Андрес Лламас
ЦЗ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Удинезе - Милан
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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