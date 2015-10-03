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Расписание матчей 03-10-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
ноябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 11 тур Таблица
3 октября, 14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
Завершен
3 октября, 17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
Завершен
3 октября, 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Анжи
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 16 тур Таблица
3 октября, 09:00
Сахалин
2 : 0
Чита
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 8 тур Таблица
3 октября, 14:45
Кристал Пэлас
2 : 0
Вест Бромвич
Завершен
3 октября, 17:00
Астон Вилла
0 : 1
Сток Сити
Завершен
3 октября, 17:00
Борнмут
1 : 1
Уотфорд
Завершен
3 октября, 17:00
Манчестер Сити
6 : 1
Ньюкасл
Завершен
3 октября, 17:00
Норвич Сити
1 : 2
Лестер
Завершен
3 октября, 17:00
Сандерленд
2 : 2
Вест Хэм
Завершен
3 октября, 19:30
Челси
1 : 3
Саутгемптон
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 7 тур Таблица
3 октября, 17:00
Севилья
2 : 1
Барселона
Завершен
3 октября, 19:15
Гранада
1 : 1
Депортиво
Завершен
3 октября, 21:30
Эспаньол
1 : 2
Спортинг
Завершен
3 октября, 23:00
Лас-Пальмас
0 : 2
Эйбар
Завершен
3 октября, 23:05
Малага
3 : 1
Реал Сосьедад
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 7 тур Таблица
3 октября, 19:00
Карпи
2 : 1
Торино
Завершен
3 октября, 21:45
Кьево
1 : 1
Верона
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 8 тур Таблица
3 октября, 16:30
Боруссия М
2 : 0
Вольфсбург
Завершен
3 октября, 16:30
Ганновер-96
1 : 0
Вердер
Завершен
3 октября, 16:30
Герта
3 : 0
Гамбург
Завершен
3 октября, 16:30
Хоффенхайм
2 : 2
Штутгарт
Завершен
3 октября, 16:30
Ингольштадт
2 : 0
Айнтрахт
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 9 тур Таблица
3 октября, 18:30
Лион
1 : 0
Реймс
Завершен
3 октября, 21:00
Анжер
1 : 0
Бастия
Завершен
3 октября, 21:00
Труа
0 : 1
Генгам
Завершен
3 октября, 21:00
Газелек
2 : 2
Тулуза
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 13 тур Таблица
3 октября, 13:00
Челябинск
1 : 3
Пари НН
Завершен
3 октября, 14:00
Зенит-Ижевск
3 : 2
Динамо Киров
Завершен
3 октября, 15:00
Носта
1 : 2
Химик
Завершен
3 октября, 16:30
Лада-Тольятти
0 : 3
Нефтехимик
Завершен
3 октября, 18:00
Сызрань-2003
3 : 0
Волга
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 11 тур Таблица
3 октября, 10:00
Мордовия (мол)
0 : 3
Спартак М (мол)
Завершен
3 октября, 14:00
Динамо (мол)
4 : 1
ЦСКА (мол)
Завершен
3 октября, 16:00
Локомотив (мол)
7 : 0
Амкар (мол)
Завершен
3 октября, 19:00
Ахмат (мол)
1 : 1
Рубин (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 10 тур Таблица
3 октября, 14:30
Вулверхэмптон
3 : 0
Хаддерсфилд Таун
Завершен
3 октября, 17:00
Блэкберн
2 : 0
Ипсвич Таун
Завершен
3 октября, 17:00
Брайтон
1 : 1
Кардифф
Завершен
3 октября, 17:00
Бристоль Сити
1 : 1
Милтон Кинс Донс
Завершен
3 октября, 17:00
Дерби Каунти
2 : 0
Брентфорд
Завершен
3 октября, 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
Болтон
Завершен
3 октября, 17:00
Лидс
0 : 2
Бирмингем Сити
Завершен
3 октября, 17:00
Ноттингем Форест
0 : 1
Халл Сити
Завершен
3 октября, 17:00
Рединг
2 : 0
Мидлсбро
Завершен
3 октября, 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
Престон
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 7 тур Таблица
3 октября, 19:00
Альмерия
2 : 2
Тенерифе
Завершен
3 октября, 19:00
Кордоба
1 : 0
Атлетик-2
Завершен
3 октября, 19:00
Нумансия
1 : 0
Понферрадина
Завершен
3 октября, 19:00
Химнастик
0 : 2
Алькоркон
Завершен
3 октября, 21:15
Сарагоса
1 : 0
Алавес
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
3 октября, 02:00
Ди Си Юнайтед
2 : 1
Нью-Йорк Сити
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 10 тур Таблица
3 октября, 14:00
Металлист
1 : 1
Сталь
Завершен
3 октября, 17:00
Шахтер
2 : 0
Черноморец
Завершен
3 октября, 19:30
Металлург
0 : 3
Олимпик
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 7 тур Таблица
3 октября, 16:00
Газиантепспор
2 : 1
Османлыспор
Завершен
3 октября, 19:00
Истанбул Башакшехир
0 : 2
Галатасарай
Завершен
3 октября, 19:00
Генчлербирлиги
2 : 0
Кайсериспор
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 11 тур Таблица
3 октября, 17:00
Грёдиг
3 : 0
Штурм
Завершен
3 октября, 19:30
Альтах
1 : 2
Аустрия
Завершен
3 октября, 19:30
Вольфсберг
1 : 1
Рид
Завершен
3 октября, 19:30
Маттерсбург
0 : 4
Адмира
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 22 тур Таблица
3 октября, 14:00
Белшина
1 : 0
Торпедо-БелАЗ
Завершен
3 октября, 15:30
Славия-Мозырь
1 : 6
Слуцк
Завершен
3 октября, 17:30
Неман
0 : 1
Витебск
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 10 тур Таблица
3 октября, 19:00
Шарлеруа
3 : 0
Зюлте-Варегем
Завершен
3 октября, 21:00
Оуд-Хеверли
1 : 1
Роял Мускрон-Перувельц
Завершен
3 октября, 21:00
Вестерло
1 : 1
Кортрейк
Завершен
3 октября, 21:30
Сент-Труйден
1 : 3
Ваасланд-Беверен
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 6 тур Таблица
3 октября, 16:00
Пантракикос
1 : 3
Левадиакос
Завершен
3 октября, 18:15
Панетоликос
1 : 5
Паниониос
Завершен
3 октября, 20:30
Ксанти
0 : 1
Панатинаикос
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 11 тур Таблица
3 октября, 16:00
Рандерс
2 : 1
Хобро
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа B, 28 тур Таблица
3 октября, 13:00
Тараз
1 : 0
Жетысу
Завершен
3 октября, 13:30
Кайсар
0 : 1
Окжетпес
Завершен
3 октября, 14:00
Шахтер
1 : 2
Тобол
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа A, 28 тур Таблица
3 октября, 12:00
Иртыш
0 : 2
Кайрат
Завершен
3 октября, 12:00
Ордабасы
2 : 1
Актобе
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 8 тур Таблица
3 октября, 19:30
НЕК
4 : 1
АДО Ден Хааг
Завершен
3 октября, 20:45
Рода
1 : 1
Камбур
Завершен
3 октября, 20:45
Виллем II
0 : 1
Зволле
Завершен
3 октября, 21:45
Экселсиор
1 : 0
Утрехт
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 26 тур Таблица
3 октября, 16:30
Сарпсборг 08
1 : 6
Стремсгодсет
Завершен
3 октября, 19:00
Мьёндален
1 : 4
Стабек
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 7 тур Таблица
3 октября, 18:00
Пасуш де Феррейра
3 : 1
Насьональ
Завершен
3 октября, 18:00
Тондела
1 : 1
Морейренcе
Завершен
3 октября, 20:30
Академика
1 : 0
Маритиму
Завершен
3 октября, 22:45
Риу Аве
1 : 0
Боавишта
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 9 тур Таблица
3 октября, 16:00
Млада Болеслав
4 : 0
Пршибрам
Завершен
3 октября, 16:00
Зброевка
0 : 4
Теплице
Завершен
3 октября, 19:15
Фастав
2 : 2
Яблонец
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 27 тур Таблица
3 октября, 17:00
Сундсвалль
2 : 1
Гефле
Завершен
3 октября, 17:00
Эребру
2 : 1
Фалькенберг
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 11 тур Таблица
3 октября, 18:45
Вадуц
1 : 1
Тун
Завершен
3 октября, 21:00
Люцерн
2 : 2
Лугано
Завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 10 тур Таблица
3 октября, 17:00
Абердин
1 : 5
Сент-Джонстон
Завершен
3 октября, 17:00
Данди
2 : 1
Мазервелл
Завершен
3 октября, 17:00
Партик Тисл
3 : 0
Данди Юнайтед
Завершен
3 октября, 17:00
Росс Каунти
1 : 2
Инвернесс
Завершен
3 октября, 17:00
Хартс
1 : 1
Килмарнок
Завершен
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