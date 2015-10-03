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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Ижевск - Динамо Киров
Ижевск - Динамо Киров: обзор матча 03 октября 2015
Ижевск
03.10.2015, суббота, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
3 : 2
Завершен
Динамо Киров
30'
М. Сафин (П)
55'
А. Цыганцов
67'
М. Сафин
14'
Б. Шогенов
31'
М. Лаук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ижевск - Динамо Киров
Замена
И. Кирносов
️️️️
Е. Кобзарь
77'
74'
Замена
О. Амелькин
️️️️
С. Венских
67'
Замена
А. Перминов
️️️️
М. Федосеев
ГОЛ! 3:2!
М. Сафин
67'
Замена
А. Елисеев
️️️️
М. Канаев
63'
Желтая карточка
М. Сафин
60'
ГОЛ! 2:2!
А. Цыганцов
55'
Замена
М. Малаховский
️️️️
П. Шадрин
46'
Замена
Р. Семякин
️️️️
Д. Кибардин
46'
39'
Замена
И. Устинов
️️️️
Ю. Конев
35'
Вторая желтая
О. Кибизов
31'
ГОЛ! 1:2!
М. Лаук
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Сафин
30'
16'
Желтая карточка
О. Кибизов
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шогенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
15
Марат Сафин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Динамо Киров
23
Борис Шогенов
ВР
18
Александр Захлестин
ЦЗ
28
Максим Мещеряков
ЦЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
23
Данила Корольков
ЦП
7
Максим Федосеев
ЦП
4
Олег Суконщиков
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
19
Юрий Конев
ЦФ
20
Сергей Венских
ЦФ
Главный тренер
Алексей Липатников
Ижевск
1
Андрей Голубев
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
54
Илья Кирносов
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Динамо Киров
16
Дмитрий Рябов
ВР
24
Олег Амелькин
ЦЗ
24
Никита Семейщев
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
8
Алексей Перминов
ЦП
2-2-4-2
22
Воронин
44
Садыков
3
Кибардин
37
Ушаков
17
Канаев
27
Симанов
62
Шадрин
15
Сафин
7
Данилов
13
Цыганцов
92
Кобзарь
3-3-2-2
23
Шогенов
18
Захлестин
28
Мещеряков
25
Кибизов
23
Корольков
7
Федосеев
4
Суконщиков
7
Замятин
10
Лаук
20
Венских
19
Конев
92
Кобзарь
54
Кирносов
54
Кирносов
92
Кобзарь
17
Канаев
27
Елисеев
27
Елисеев
17
Канаев
62
Шадрин
18
Малаховский
18
Малаховский
62
Шадрин
3
Кибардин
13
Семякин
13
Семякин
3
Кибардин
20
Венских
24
Амелькин
24
Амелькин
20
Венских
7
Федосеев
8
Перминов
8
Перминов
7
Федосеев
19
Конев
55
Устинов
55
Устинов
19
Конев
Остались в запасе
Ижевск
Динамо Киров
50
Геннадий Козлов
ЦФ
14
Денис Чушъялов
ОП
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
24
Никита Семейщев
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Остались в запасе
50
Геннадий Козлов
ЦФ
14
Денис Чушъялов
ОП
1
Андрей Голубев
ВР
Остались в запасе
24
Никита Семейщев
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Алексей Липатников
Статистика матча Ижевск - Динамо Киров
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
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