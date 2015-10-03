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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Верона
Кьево - Верона: обзор матча 03 октября 2015
Кьево
03.10.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Верона
83'
Л. Кастро
70'
Э. Пизано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Верона
85'
Замена
Матузалем
️️️️
Хуанито
Замена
Р. Инглесе
️️️️
П. Хетемай
83'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастро
Пас отдал
М. Гобби
83'
80'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Б. Янкович
80'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
Д. Сала
Желтая карточка
Р. Меджиорини
76'
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
А. Гамберини
70'
70'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пизано
Пас отдал
В. Морас
Желтая карточка
М. Гобби
69'
Желтая карточка
Б. Цесар
58'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Верона
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Матузалем
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
5
Гамберини
18
Гобби
12
Цесар
21
Фрей
69
Ригони
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
69
Меджиорини
9
Палоски
4-4-1-1
77
Рафаэль
18
Супрайен
18
Морас
22
Хеландер
5
Пизано
19
Греко
43
Вивиани
20
Халлфредссон
7
Сала
21
Хуанито
7
Янкович
5
Гамберини
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
5
Гамберини
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
56
Хетемай
45
Инглесе
45
Инглесе
56
Хетемай
7
Сала
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
7
Сала
21
Хуанито
27
Матузалем
27
Матузалем
21
Хуанито
7
Янкович
26
Силигарди
26
Силигарди
7
Янкович
Остались в запасе
Кьево
Верона
16
Иван Радованович
ОП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Кьево - Верона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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