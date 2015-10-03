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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Торино
Карпи - Торино: обзор матча 03 октября 2015
Карпи
03.10.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Торино
55'
Д. Паделли (АГ)
72'
Ридер
75'
Э. Моретти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Торино
Желтая карточка
А. Лаццари
89'
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Боррьелло
86'
76'
Желтая карточка
Г. Силва
Замена
К. Ласанья
️️️️
Ридер
75'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Моретти
73'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Д. Дзаппакоста
ГОЛ! 2:0!
Ридер
Пас отдал
М. Боррьелло
72'
Замена
Р. Бьянко
️️️️
Р. Мартиньо
69'
66'
Замена
А. Белотти
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Р. Мартиньо
64'
60'
Замена
А. Аква
️️️️
А. Гацци
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Паделли
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
69
Маттео Феделе
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Ридер
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
97
Андреа Морелло
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-2-3-2
27
Белец
3
Летизия
5
Гальоло
18
Бубнич
11
Силва
5
Дзаккардо
69
Феделе
29
Мартиньо
5
Кофи
22
Боррьелло
10
Ридер
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
83
Бово
77
Дзаппакоста
27
Силва
5
Вивес
14
Гацци
24
Бенасси
27
Квальярелла
11
Лопес
22
Боррьелло
10
Лаццари
10
Лаццари
22
Боррьелло
29
Мартиньо
8
Бьянко
8
Бьянко
29
Мартиньо
10
Ридер
15
Ласанья
15
Ласанья
10
Ридер
14
Гацци
18
Аква
18
Аква
14
Гацци
77
Дзаппакоста
77
Мартинес
77
Мартинес
77
Дзаппакоста
27
Квальярелла
11
Белотти
11
Белотти
27
Квальярелла
Остались в запасе
Карпи
Торино
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
2
Уоллес
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
97
Андреа Морелло
ЦЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
2
Уоллес
ЦЗ
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
Остались в запасе
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
97
Андреа Морелло
ЦЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Карпи - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Сандро Кабасси
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