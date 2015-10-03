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Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 03 октября 2015
Челси
03.10.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
10'
Виллиан
43'
С. Дэвис
60'
С. Мане
72'
Г. Пелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
90'
+2
Замена
М. Йошида
️️️️
С. Мане
86'
Желтая карточка
Г. Пелле
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Тадич
77'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Замена
Л. Реми
️️️️
Н. Матич
73'
72'
ГОЛ! 1:3!
Г. Пелле
Пас отдал
С. Мане
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
64'
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Мане
Пас отдал
Г. Пелле
Желтая карточка
Р. Фалькао
57'
46'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
О. Ромеу
Замена
Н. Матич
️️️️
Рамирес
46'
Желтая карточка
Рамирес
43'
43'
ГОЛ! 1:1!
С. Дэвис
Пас отдал
Г. Пелле
34'
Желтая карточка
С. Мане
26'
Желтая карточка
Р. Бертранд
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
10'
9'
Желтая карточка
О. Ромеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
3
Аспиликуэта
8
Оскар
7
Рамирес
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
9
Фалькао
4-3-2-1
1
Стекеленбург
21
Соареш
4
ван Дейк
6
Фонте
5
Бертранд
10
Дэвис
21
Ромеу
2
Ваньяма
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
7
Рамирес
18
Матич
18
Матич
7
Рамирес
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
Матич
14
Реми
14
Реми
Матич
10
Мане
4
Йошида
4
Йошида
10
Мане
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Тадич
16
Родригес
16
Родригес
10
Тадич
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Челси - Саутгемптон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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