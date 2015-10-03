Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Милтон Кинс Донс
Бристоль Сити - Милтон Кинс Донс: обзор матча 03 октября 2015
Бристоль Сити
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
6'
Д. Коджиа
90+4'
Д. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Милтон Кинс Донс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Пауэлл
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Пауэлл
Пас отдал
Д. Левингтон
87'
Желтая карточка
К. Бэйкер
Желтая карточка
Б. Рид
84'
Замена
К. Эгард
️️️️
А. Уилбрахам
82'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Л. Фримен
81'
80'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
Д. Мерфи
70'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
С. Чёрч
69'
Замена
Р. Халл
️️️️
Д. Спенс
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Брайан
66'
54'
Желтая карточка
Д. Пойет
Желтая карточка
Д. Брайан
48'
Желтая карточка
Э. Флинт
39'
38'
Желтая карточка
Д. Форстер-Каски
28'
Желтая карточка
Д. Левингтон
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
Б. Рид
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
7
Уэс Бернс
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Джорджио Расуло
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-1-2-2
34
Филдинг
2
Литтл
12
Эйлинг
44
Флинт
23
Брайан
17
Бэйкер
7
Пак
14
Рид
15
Фримен
18
Уилбрахам
26
Коджиа
4-4-2
25
Мартин
5
МакФадзин
3
Левингтон
12
Спенс
6
Кэй
7
Бэйкер
10
Форстер-Каски
39
Пойет
10
Ривс
18
Чёрч
23
Мерфи
23
Брайан
33
Уильямс
33
Уильямс
23
Брайан
15
Фримен
47
Робинсон
47
Робинсон
15
Фримен
18
Уилбрахам
18
Эгард
18
Эгард
18
Уилбрахам
23
Мерфи
17
Пауэлл
17
Пауэлл
23
Мерфи
12
Спенс
38
Халл
38
Халл
12
Спенс
18
Чёрч
28
Мэйнард
28
Мэйнард
18
Чёрч
Остались в запасе
Бристоль Сити
Милтон Кинс Донс
29
Бен Хамер
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
20
Джорджио Расуло
ЦП
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
7
Уэс Бернс
ЦФ
Остались в запасе
20
Джорджио Расуло
ЦП
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Бристоль Сити - Милтон Кинс Донс
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Милтон Кинс Донс
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+