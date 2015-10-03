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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Престон
Шеффилд Уэнсдэй - Престон: обзор матча 03 октября 2015
Шеффилд Уэнсдэй
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 1
Завершен
Престон
45+1'
К. Ли
55'
Д. Пудил
90+6'
Л. МакГуган
76'
А. Брауне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Престон
ГОЛ! 3:1!
Л. МакГуган
Пас отдал
А. Лопес
90'
+6
87'
Желтая карточка
Д. Джонсон
Замена
А. Лопес
️️️️
Ф. Форестьери
85'
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Брауне
Пас отдал
Т. Кларк
Замена
Л. Жоао
️️️️
Р. Уоллес
67'
Замена
Л. МакГуган
️️️️
А. Нухиу
67'
56'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
С. Мэй
56'
Замена
И. Дойл
️️️️
У. Кин
ГОЛ! 2:0!
Д. Пудил
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Ли
Пас отдал
Ф. Форестьери
45'
+1
10'
Замена
К. Хамфри
️️️️
П. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
10
Льюис МакГуган
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
29
Джош Хитон
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
8
Нейл Килкенни
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
3-3-2-2
27
Вествуд
6
Тернер
12
Лис
36
Пудил
5
Хатчинсон
20
Ли
32
Хант
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
9
Нухиу
3-2-3-2
1
Пикфорд
15
Вудс
3
Рич
5
МакКарти
8
Каннингэм
5
Кларк
8
Брауне
19
Уэлш
14
Джонсон
24
Мэй
18
Кин
9
Нухиу
10
МакГуган
10
МакГуган
9
Нухиу
45
Форестьери
14
Лопес
14
Лопес
45
Форестьери
23
Уоллес
19
Жоао
19
Жоао
23
Уоллес
5
МакКарти
7
Хамфри
7
Хамфри
5
МакКарти
24
Мэй
9
Хагилл
9
Хагилл
24
Мэй
18
Кин
9
Дойл
9
Дойл
18
Кин
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
29
Джош Хитон
ЦЗ
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
29
Джош Хитон
ЦЗ
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Хиллсбро
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