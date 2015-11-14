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октябрь 2015
ноябрь 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Россия
1 : 0
Португалия
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 3 тур
Аргентина
1 : 1
Бразилия
Завершен
Перу
1 : 0
Парагвай
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2015/2016), 2 раунд, первый матч
Эфиопия
3 : 4
Конго
Завершен
Танзания
2 : 2
Алжир
Завершен
Чад
1 : 0
Египет
Завершен
Ботсвана
2 : 1
Мали
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2015/2016), 2 раунд, ответный матч
Габон
1 : 0
Мозамбик
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016). группа C, 1 тур
США
6 : 1
Сент-Винсент и Гренадины
Завершен
Гватемала
1 : 2
Тринидад и Тобаго
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016). группа A, 1 тур
Мексика
3 : 0
Сальвадор
Завершен
Канада
1 : 0
Гондурас
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016). группа B, 1 тур
Коста-Рика
1 : 0
Гаити
Завершен
Ямайка
0 : 2
Панама
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 13 тур
Алавес
1 : 0
Жирона
Завершен
Альбасете
1 : 2
Тенерифе
Завершен
Леганес
3 : 0
Алькоркон
Завершен
Мирандес
3 : 0
Атлетик-2
Завершен
Луго
1 : 1
Эльче
Завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), первый матч
Украина
2 : 0
Словения
Завершен
Швеция
2 : 1
Дания
Завершен