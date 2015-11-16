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    Расписание матчей 16-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Первая лига (2015/2016), 17 тур
    16 ноября, понедельник
    15:00
    Мариуполь
    1:0
    Оболонь-Бровар
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), ответный матч
    16 ноября, понедельник
    22:45
    Ирландия
    2:0
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
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