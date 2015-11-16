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Ирландия - Босния и Герцеговина
Ирландия - Босния и Герцеговина: обзор матча 16 ноября 2015
Ирландия
16.11.2015, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
24'
Д. Уолтерс (П)
70'
Д. Уолтерс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Босния и Герцеговина
90'
+3
Желтая карточка
М. Джурич
90'
+3
Желтая карточка
Э. Джеко
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Г. Уилэн
90'
84'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Желтая карточка
Ш. Лонг
84'
80'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
С. Лулич
ГОЛ! 2:0!
Д. Уолтерс
70'
68'
Замена
М. Джурич
️️️️
Х. Медуньянин
Желтая карточка
Д. МакКлин
59'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Мерфи
55'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
В. Хулахан
55'
46'
Замена
М. Бешич
️️️️
Э. Цоцалич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Уолтерс
24'
23'
Желтая карточка
С. Лулич
20'
Желтая карточка
Э. Спахич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Гленн Уилэн
(К)
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Стоян Враньеш
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
0
Сеяд Салихович
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Милан Джурич
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-5-2
23
Рэндольф
5
Кларк
5
Кио
2
Коулмен
11
Брэди
8
МакКарти
13
Хендрик
6
Уилэн
20
Хулахан
14
Уолтерс
21
Мерфи
4-4-1-1
1
Бегович
4
Спахич
0
Цоцалич
17
Жуканович
5
Колашинац
7
Враньеш
10
Пьянич
8
Медуньянин
16
Лулич
19
Вишча
11
Джеко
6
Уилэн
4
О'Ши
4
О'Ши
6
Уилэн
20
Хулахан
11
МакКлин
11
МакКлин
20
Хулахан
21
Мерфи
9
Лонг
9
Лонг
21
Мерфи
0
Цоцалич
7
Бешич
7
Бешич
0
Цоцалич
8
Медуньянин
18
Джурич
18
Джурич
8
Медуньянин
16
Лулич
9
Ибишевич
9
Ибишевич
16
Лулич
Остались в запасе
Ирландия
Босния и Герцеговина
1
Дэвид Форд
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
20
Изет Хайрович
ПВ
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
0
Сеяд Салихович
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
18
Даррон Гибсон
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
0
Сеяд Салихович
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Ирландия - Босния и Герцеговина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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