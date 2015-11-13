Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Босния и Герцеговина - Ирландия
Босния и Герцеговина - Ирландия: обзор матча 13 ноября 2015
Босния и Герцеговина
13.11.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Ирландия
85'
Э. Джеко
82'
Р. Брэди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Ирландия
Замена
И. Хайрович
️️️️
С. Лулич
88'
86'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Р. Брэди
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Враньеш
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брэди
Замена
М. Джурич
️️️️
Э. Вишча
73'
67'
Замена
М. Уилсон
️️️️
С. Уорд
60'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
В. Хулахан
Замена
С. Враньеш
️️️️
М. Муйджа
51'
26'
Желтая карточка
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
10
Миралем Пьянич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
7
Стоян Враньеш
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Милан Джурич
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Гарри Артер
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Алан Джадж
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бегович
15
Шунич
17
Жуканович
0
Цоцалич
4
Спахич
13
Муйджа
16
Лулич
10
Пьянич
19
Вишча
9
Ибишевич
11
Джеко
3-5-1-1
23
Рэндольф
2
Коулмен
5
Кио
5
Кларк
8
МакКарти
20
Хулахан
6
Уилэн
17
Уорд
11
Брэди
13
Хендрик
21
Мерфи
16
Лулич
20
Хайрович
20
Хайрович
16
Лулич
13
Муйджа
7
Враньеш
7
Враньеш
13
Муйджа
19
Вишча
18
Джурич
18
Джурич
19
Вишча
17
Уорд
20
Уилсон
20
Уилсон
17
Уорд
20
Хулахан
11
МакКлин
11
МакКлин
20
Хулахан
11
Брэди
7
МакГиди
7
МакГиди
11
Брэди
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Ирландия
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
1
Дэвид Форд
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
12
Алан Джадж
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Ясмин Бурич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
21
Анель Хаджич
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
16
Стефен Хендерсон
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
8
Гарри Артер
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
12
Алан Джадж
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Босния и Герцеговина - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Билино Поле
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Ирландия
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+