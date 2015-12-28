ноябрь 2015
декабрь 2015
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 24 тур
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
20:15
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 19 тур
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
18:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
20:30
Матч завершен
28 декабря, понедельник
20:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 17 тур
28 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
28 декабря, понедельник
21:00
Матч завершен