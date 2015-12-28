Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 28-12-2015

    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 24 тур
    28 декабря, понедельник
    15:45
    Болтон
    1:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Бернли
    4:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Бирмингем Сити
    1:0
    Милтон Кинс Донс
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Престон
    1:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Рединг
    1:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Чарльтон
    0:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    20:15
    Мидлсбро
    1:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 19 тур
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Кристал Пэлас
    0:0
    Суонси
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Эвертон
    3:4
    Сток Сити
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Норвич Сити
    2:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Уотфорд
    1:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    18:00
    Вест Бромвич
    1:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    20:30
    Арсенал
    2:0
    Борнмут
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    20:30
    Манчестер Юнайтед
    0:0
    Челси
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    20:30
    Вест Хэм
    2:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 17 тур
    28 декабря, понедельник
    20:00
    Эскишехирспор
    2:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    28 декабря, понедельник
    21:00
    Фенербахче
    2:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11