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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 28 декабря 2015
Куинз Парк Рейнджерс
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
80'
С. Полтер
86'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
90'
Желтая карточка
Э. Хьюс
86'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:0!
С. Полтер
80'
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
М. Филлипс
77'
77'
Желтая карточка
М. Хадсон
73'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
М. Патерсон
Замена
Т. Чери
️️️️
Л. Фер
69'
Замена
С. Полтер
️️️️
Сандро
65'
60'
Замена
Д. Лолли
️️️️
М. Карайол
60'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Д. Дэвидсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Сандро
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
4-1-5
31
Грин
15
Кончески
5
Онуоха
6
Хилл
24
Холл
8
Фер
30
Сандро
28
Тошер
30
Хойлетт
20
Хенри
25
Филлипс
3-3-1-2
1
Мерфи
2
Смит
5
Хадсон
3
Дэвидсон
33
Банн
44
Хьюс
6
Хогг
29
Карайол
10
Патерсон
21
Уэллс
8
Фер
9
Чери
9
Чери
8
Фер
25
Филлипс
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
25
Филлипс
30
Сандро
91
Полтер
91
Полтер
30
Сандро
3
Дэвидсон
33
Чилвел
33
Чилвел
3
Дэвидсон
10
Патерсон
9
Сканнелл
9
Сканнелл
10
Патерсон
29
Карайол
11
Лолли
11
Лолли
29
Карайол
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
26
Ллойд Эллинсон
ВР
36
Флорент Божай
ЦФ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
36
Флорент Божай
ЦФ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Брендан Мэлоун
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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