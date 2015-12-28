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Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 28 декабря 2015
Манчестер Юнайтед
28.12.2015, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
90'
+3
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Оскар
Желтая карточка
У. Руни
90'
+1
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Д. Блинд
82'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
81'
Замена
М. Депай
️️️️
Х. Мата
76'
72'
Желтая карточка
Э. Азар
Замена
К. Бортуик-Джексон
️️️️
М. Дармиан
69'
68'
Замена
Рамирес
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
К. Смоллинг
39'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
30'
27'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
32
Уэйн Руни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
17
Блинд
6
Смоллинг
15
Янг
31
Швайнштайгер
14
Шнейдерлен
32
Руни
21
Эррера
64
Мата
9
Марсьяль
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Зума
20
Иванович
26
Терри
18
Матич
12
Оби Микел
8
Оскар
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
36
Дармиан
3
Бортуик-Джексон
3
Бортуик-Джексон
36
Дармиан
17
Блинд
4
Джонс
4
Джонс
17
Блинд
64
Мата
10
Депай
10
Депай
64
Мата
8
Оскар
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Оскар
10
Виллиан
7
Рамирес
7
Рамирес
10
Виллиан
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1
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