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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 28 декабря 2015
Эвертон
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 4
Завершен
Сток Сити
23'
Р. Лукаку
64'
Р. Лукаку
71'
Ж. Деулофеу
17'
Д. Шакири
45'
Д. Шакири
80'
Хоселу
90+1'
М. Арнаутович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:4!
М. Арнаутович
Желтая карточка
Д. Стоунз
90'
87'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Д. Шакири
80'
ГОЛ! 3:3!
Хоселу
78'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Д. Кэмерон
ГОЛ! 3:2!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Р. Баркли
71'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Т. Клеверли
65'
64'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 2:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Клеверли
64'
45'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шакири
Пас отдал
Б. Кркич
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
40'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Д. МакКарти
26'
24'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. МакКарти
23'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
М. Арнаутович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
22
Гэллоуэй
6
Стоунз
26
Мори
23
Коулмен
6
Баркли
18
Бэрри
16
МакКарти
2
Коне
9
Лукаку
10
Деулофеу
3-2-1-1-3
1
Батлэнд
17
Шоукросс
5
Кэмерон
2
Вольшайд
8
Джонсон
33
Питерс
12
Уилэн
10
Шакири
7
Арнаутович
17
Афеллай
9
Кркич
16
МакКарти
8
Клеверли
8
Клеверли
16
МакКарти
Клеверли
14
Нейсмит
14
Нейсмит
Клеверли
10
Шакири
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
10
Шакири
9
Кркич
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Кркич
5
Кэмерон
19
Уолтерс
19
Уолтерс
5
Кэмерон
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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