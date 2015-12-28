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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Вулверхэмптон
Чарльтон - Вулверхэмптон: обзор матча 28 декабря 2015
Чарльтон
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
52'
Д. Грэм
83'
Г. Леннон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Вулверхэмптон
88'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Грэм
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Леннон
Замена
К. Себальос
️️️️
М. Фокс
80'
Желтая карточка
Э. Ба
78'
71'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Хенри
Замена
Т. Холмс-Деннис
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
66'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грэм
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Лукман
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
41
Оливер Малдун
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-2-1-3
30
Хендерсон
26
Леннон
3
Фокс
23
Сарр
20
Солли
4
Джексон
7
Ба
12
Важ Те
16
Гоочаннеиджад
9
Грант
11
Лукман
3-2-3-1-1
1
Икеме
15
Коди
2
Доэрти
2
Йорфа
6
Эбанкс-Лэнделл
23
Батт
16
Эдвардс
29
МакДональд
17
Хенри
10
Грэм
23
Афобе
16
Гоочаннеиджад
17
Холмс-Деннис
17
Холмс-Деннис
16
Гоочаннеиджад
3
Фокс
10
Себальос
10
Себальос
3
Фокс
11
Лукман
24
Макиенок
24
Макиенок
11
Лукман
17
Хенри
14
Бирн
14
Бирн
17
Хенри
10
Грэм
9
Ожо
9
Ожо
10
Грэм
Остались в запасе
Чарльтон
Вулверхэмптон
41
Оливер Малдун
ЦП
1
Ник Поуп
ВР
44
Франк Мусса
ЛП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
41
Оливер Малдун
ЦП
1
Ник Поуп
ВР
44
Франк Мусса
ЛП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Чарльтон - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Мэтью Буонассиси
Стадион:
Вэлли
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