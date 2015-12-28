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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Милтон Кинс Донс
Бирмингем Сити - Милтон Кинс Донс: обзор матча 28 декабря 2015
Бирмингем Сити
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
63'
Ж. Магома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Милтон Кинс Донс
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мерфи
90'
Желтая карточка
Н. Мэйнард
Замена
Д. Дэвис
️️️️
Д. Тораль
85'
81'
Желтая карточка
К. Бэйкер
Замена
Д. Грей
️️️️
В. Соломон-Отабор
80'
76'
Замена
Б. Ривс
️️️️
Д. Уэлш
Желтая карточка
П. Робинсон
69'
63'
Желтая карточка
С. Карратерс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Магома
Пас отдал
Д. Тораль
63'
62'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
С. Галлахер
32'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Пауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-4-1-1
29
Кушчак
4
Робинсон
5
Моррисон
41
Кэддис
17
Гроундс
8
Кифтенбельд
19
Магома
25
Глисон
21
Тораль
13
Соломон-Отабор
8
Дональдсон
4-3-1-2
25
Мартин
12
Спенс
5
МакФадзин
3
Левингтон
16
Уэлш
7
Бэйкер
11
Карратерс
39
Пойет
9
Боудитч
20
Галлахер
17
Пауэлл
13
Соломон-Отабор
10
Грей
10
Грей
13
Соломон-Отабор
21
Тораль
16
Дэвис
16
Дэвис
21
Тораль
16
Уэлш
10
Ривс
10
Ривс
16
Уэлш
20
Галлахер
28
Мэйнард
28
Мэйнард
20
Галлахер
17
Пауэлл
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Пауэлл
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Милтон Кинс Донс
22
Эндрю Шайнни
АП
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
6
Энтони Кэй
ЦЗ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
22
Эндрю Шайнни
АП
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
6
Энтони Кэй
ЦЗ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Милтон Кинс Донс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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