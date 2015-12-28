Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Халл Сити
Престон - Халл Сити: обзор матча 28 декабря 2015
Престон
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
66'
П. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Халл Сити
90'
+6
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Гарнер
90'
+4
Замена
К. Вудс
️️️️
М. Вермийл
89'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
П. Галлахер
78'
71'
Замена
М. Диаме
️️️️
Ш. Мэлони
70'
Желтая карточка
Д. Ливермор
ГОЛ! 1:0!
П. Галлахер
Пас отдал
Д. Джонсон
66'
65'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
63'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ч. Акпом
61'
Желтая карточка
К. Дэйвис
45'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Мейлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
3-2-3-2
1
Пикфорд
5
Кларк
3
Райт
3
Рич
8
Каннингэм
2
Вермийл
12
Галлахер
14
Джонсон
19
Уэлш
14
Гарнер
18
Кин
4-1-4-1
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
33
Дэйвис
5
Магуайр
3
Робертсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
7
Мейлер
6
Клукас
15
Мэлони
29
Акпом
2
Вермийл
15
Вудс
15
Вудс
2
Вермийл
12
Галлахер
8
Браунхилл
8
Браунхилл
12
Галлахер
14
Гарнер
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Гарнер
15
Мэлони
17
Диаме
17
Диаме
15
Мэлони
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
29
Акпом
11
Эрнандес
11
Эрнандес
29
Акпом
Остались в запасе
Престон
Халл Сити
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Престон - Халл Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Халл Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+