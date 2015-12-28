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Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд - Тоттенхэм: обзор матча 28 декабря 2015
Уотфорд
28.12.2015, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
41'
О. Игало
17'
Э. Ламела
90'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Тоттенхэм
90'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
К. Триппьер
81'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Алли
81'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
68'
Замена
Х. Сон
️️️️
Т. Кэрролл
Замена
А. Ньом
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
68'
Желтая карточка
О. Игало
65'
Желтая карточка
Т. Дини
64'
Красная карточка
Н. Аке
63'
Замена
С. Предль
️️️️
М. Бритос
60'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
58'
Желтая карточка
М. Бритос
52'
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Абди
45'
45'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 1:1!
О. Игало
Пас отдал
Т. Дини
41'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Г. Кейн
6'
Желтая карточка
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
3-1-4-2
1
Гомес
3
Бритос
20
Кэткарт
15
Аке
6
Капу
26
Уотсон
21
Анья
22
Абди
14
Хурадо
9
Игало
14
Дини
3-2-2-2-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
3
Роуз
8
Дембеле
14
Кэрролл
9
Ламела
8
Алли
9
Кейн
3
Бритос
4
Предль
4
Предль
3
Бритос
14
Хурадо
12
Ньом
12
Ньом
14
Хурадо
22
Абди
85
Бехрами
85
Бехрами
22
Абди
8
Алли
89
Шадли
89
Шадли
8
Алли
8
Дембеле
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Дембеле
14
Кэрролл
7
Сон
7
Сон
14
Кэрролл
Остались в запасе
Уотфорд
Тоттенхэм
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Уотфорд - Тоттенхэм
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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