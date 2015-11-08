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    Расписание матчей 08-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2015/2016), 11 тур
    8 ноября, воскресенье
    00:05
    Малага
    0:1
    Бетис
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Атлетик
    2:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Барселона
    3:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:15
    Атлетико
    1:0
    Спортинг
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:30
    Севилья
    3:2
    Реал
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 34 тур
    8 ноября, воскресенье
    00:30
    Коринтианс
    2:1
    Коритиба
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    00:30
    Атлетико Паранаэнсе
    2:1
    Аваи
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    02:00
    Флуминенсе
    2:3
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    0:2
    Васко да Гама
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    4:1
    Гойас
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    2:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:00
    Фигейренсе
    0:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:00
    Жоинвили
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 20 тур
    8 ноября, воскресенье
    07:00
    Луч
    2:3
    Сокол
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    09:00
    Байкал
    0:2
    Тосно
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Томь
    0:0
    Факел
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    13:00
    Оренбург
    2:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Армавир
    0:2
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    0:2
    КАМАЗ
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Енисей
    1:0
    Сибирь
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Тюмень
    2:1
    Волга
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Волгарь
    1:0
    Балтика
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Арсенал
    2:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2015, 32 тур, группа A
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Астана
    1:0
    Актобе
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Атырау
    1:0
    Иртыш
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Кайрат
    2:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2015, 32 тур, группа B
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Жетысу
    2:0
    Тобол
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Окжетпес
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    12:00
    Тараз
    1:1
    Кайсар
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 17 тур
    8 ноября, воскресенье
    13:00
    Орел
    1:0
    Витязь
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Тамбов
    5:0
    Чертаново
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо
    1:1
    Авангард
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Энергомаш
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Рязань
    1:0
    Калуга
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    2:1
    Арсенал-2
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Локомотив
    3:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 19 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Москва
    6:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Карелия
    3:1
    Волга
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Коломна
    0:1
    Сочи
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Домодедово
    2:1
    Псков-747
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Спартак К
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Строгино
    4:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 17 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Алания
    0:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Биолог-Новокубанск
    0:3
    Терек-2
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    СКА
    1:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Ангушт
    1:0
    Дружба
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    0:2
    Черноморец
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 12 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Эльче
    2:1
    Осасуна
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Альбасете
    2:0
    Кордоба
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Жирона
    0:1
    Луго
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    1:0
    Реал Ов
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Химнастик
    2:0
    Уэска
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    21:15
    Алькоркон
    0:0
    Альмерия
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 26 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Белшина
    0:1
    Гранит
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Минск
    3:2
    Витебск
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    3:3
    Нафтан
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Шахтер
    2:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    БАТЭ
    4:1
    Слуцк
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Неман
    3:1
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    14:00
    Гомель
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 12 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:30
    ПСВ
    3:1
    Утрехт
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:30
    Камбур
    2:2
    Гронинген
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:45
    Витесс
    0:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 15 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:30
    Рубин
    2:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Краснодар
    2:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:30
    Локомотив
    2:0
    Зенит
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 12 тур
    8 ноября, воскресенье
    14:30
    Торино
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Эмполи
    1:3
    Ювентус
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Фрозиноне
    2:2
    Дженоа
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Палермо
    1:0
    Кьево
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Рома
    2:0
    Лацио
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    1:0
    Карпи
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Наполи
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    22:45
    Сампдория
    0:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 14 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Волынь
    2:1
    Ворскла
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Днепр
    2:0
    Говерла
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:30
    Динамо
    2:0
    Сталь
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 11 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:00
    Сивасспор
    3:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Фенербахче
    1:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    21:15
    Бурсаспор
    0:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 15 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:30
    Виборг
    0:1
    Оденсе
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Мидтьюлланд
    5:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    0:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 15 тур
    8 ноября, воскресенье
    15:45
    Сьон
    2:0
    Люцерн
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    15:45
    Тун
    0:2
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:00
    Базель
    2:3
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 10 тур
    8 ноября, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    2:0
    Ираклис
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    1:1
    Верия
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    3:3
    Пантракикос
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    0:1
    Астерас
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 15 тур
    8 ноября, воскресенье
    16:30
    Стандард
    1:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Брюгге
    1:0
    Генк
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Гент
    1:3
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 12 тур
    8 ноября, воскресенье
    16:30
    Астон Вилла
    0:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Арсенал
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Ливерпуль
    1:2
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 13 тур
    8 ноября, воскресенье
    17:00
    Славия
    2:2
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Баник
    0:4
    Виктория
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Зброевка
    3:1
    Слован
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    21:00
    Спарта
    3:1
    Теплице
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 12 тур
    8 ноября, воскресенье
    17:30
    Боруссия
    3:2
    Шальке-04
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:30
    Аугсбург
    1:2
    Вердер
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 15 тур
    8 ноября, воскресенье
    18:30
    Грёдиг
    2:1
    Рапид
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 14 тур
    8 ноября, воскресенье
    18:30
    Росс Каунти
    1:4
    Селтик
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 13 тур
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Марсель
    0:1
    Ницца
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:00
    Бордо
    3:1
    Монако
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:00
    Лион
    3:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 10 тур
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Бенфика
    2:0
    Боавишта
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Маритиму
    3:2
    Риу Аве
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    19:00
    Морейренcе
    2:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    21:15
    Порту
    2:0
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    23:30
    Арука
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 30 тур
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    6:1
    Стабек
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    2:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    3:1
    Мьёндален
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Одд
    5:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Олесунн
    0:1
    Русенборг
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Старт
    0:3
    Мольде
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Стремсгодсет
    2:2
    Волеренга
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    20:00
    Хаугесунд
    0:1
    Тромсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2015, 1/4 финала, ответный матч
    8 ноября, воскресенье
    23:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
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