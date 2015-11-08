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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Балтика
Волгарь - Балтика: обзор матча 08 ноября 2015
Волгарь
08.11.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
50'
С. Зуйков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Балтика
Замена
Е. Стешин
️️️️
О. Алейник
88'
Желтая карточка
С. Терехов
85'
83'
Замена
Н. Глушков
️️️️
О. Ланин
Желтая карточка
С. Веркашанский
81'
78'
Желтая карточка
О. Ланин
77'
Вторая желтая
В. Запрудских
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
75'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Т. Букия
69'
67'
Желтая карточка
А. Алексеев
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
65'
62'
Замена
А. Алексеев
️️️️
И. Гелоян
61'
Замена
М. Волков
️️️️
А. Рябокобыленко
58'
Желтая карточка
В. Запрудских
57'
Желтая карточка
И. Гелоян
Желтая карточка
И. Лукьяновс
54'
52'
Желтая карточка
В. Каленкович
ГОЛ! 1:0!
С. Зуйков
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
28
Байрыев
32
Терехов
11
Сутормин
34
Алейник
33
Кренделев
10
Лукьяновс
10
Букия
13
Алхазов
4-3-1-1-1
16
Барановский
68
Запрудских
39
Сармонт
39
Цуканов
17
Макарчук
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
10
Букия
10
Газзаев
10
Газзаев
10
Букия
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
34
Алейник
76
Стешин
76
Стешин
34
Алейник
10
Гелоян
22
Алексеев
22
Алексеев
10
Гелоян
64
Ланин
47
Глушков
47
Глушков
64
Ланин
5
Рябокобыленко
33
Волков
33
Волков
5
Рябокобыленко
Остались в запасе
Волгарь
Балтика
99
Михаил Жабкин
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
7
Ника Чхапелия
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
7
Ника Чхапелия
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Волгарь - Балтика
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Спорт
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