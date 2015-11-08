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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Авангард
Торпедо - Авангард: обзор матча 08 ноября 2015
Торпедо
08.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
1 : 1
Завершен
Авангард
21'
С. Тюпиков
39'
Д. Синяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Авангард
90'
Замена
В. Горчаков
️️️️
Д. Синяев
88'
Желтая карточка
В. Мастерной
Желтая карточка
Д. Соколов
88'
74'
Желтая карточка
А. Носов
65'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Паштов
65'
Замена
Д. Сойников
️️️️
К. Пушкин
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
И. Мельников
65'
61'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
П. Есиков
46'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
Р. Ямлиханов
44'
Вторая желтая
А. Войнов
40'
Желтая карточка
Р. Паштов
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Синяев
Желтая карточка
Н. Погребняк
37'
23'
Желтая карточка
П. Есиков
ГОЛ! 1:0!
С. Тюпиков
21'
19'
Желтая карточка
А. Войнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
26
Роберт Ямлиханов
ОП
27
Кирилл Пушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
15
Павел Есиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
95
Даниил Савичев
ЦП
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
57
Денис Сойников
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
2-4-1-3
31
Багаутдинов
28
Погребняк
2
Шумейко
25
Соколов
6
Павлов
32
Мельников
57
Подкорытов
18
Кертанов
67
Скородумов
30
Степанов
77
Тюпиков
3-3-2-1-1
16
Сулоев
20
Кадушкин
19
Форопонов
53
Юрганов
71
Мастерной
26
Ямлиханов
22
Войнов
77
Паштов
27
Пушкин
17
Синяев
15
Есиков
32
Мельников
22
Дворецков
22
Дворецков
32
Мельников
26
Ямлиханов
26
Мустафин
26
Мустафин
26
Ямлиханов
15
Есиков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
15
Есиков
27
Пушкин
57
Сойников
57
Сойников
27
Пушкин
17
Синяев
7
Горчаков
7
Горчаков
17
Синяев
77
Паштов
11
Носов
11
Носов
77
Паштов
Остались в запасе
Торпедо
Авангард
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Петраков
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
90
Сергей Жидеев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
Остались в запасе
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
90
Сергей Жидеев
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Торпедо - Авангард
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
академии "Спартак"
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