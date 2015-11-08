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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Сокол
Луч - Сокол: обзор матча 08 ноября 2015
Луч
08.11.2015, воскресенье, 07:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 3
Завершен
Сокол
61'
И. Столбовой
69'
И. Столбовой
2'
А. Коротаев
4'
С. Шевчук
86'
С. Шевчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Сокол
90'
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
89'
Замена
А. Перченок
️️️️
С. Шевчук
86'
ГОЛ! 2:3!
С. Шевчук
83'
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
Р. Корян
️️️️
М. Насадюк
79'
75'
Желтая карточка
М. Бурченко
72'
Желтая карточка
С. Шевчук
ГОЛ! 2:2!
И. Столбовой
69'
64'
Замена
А. Молодцов
️️️️
А. Коротаев
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
М. Козлов
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Столбовой
61'
52'
Замена
М. Бурченко
️️️️
М. Андреев
Желтая карточка
М. Насадюк
51'
34'
Желтая карточка
М. Андреев
27'
Желтая карточка
И. Лозенков
4'
ГОЛ! 0:2!
С. Шевчук
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Коротаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-1-3-2
70
Котляров
4
Бабенков
67
Колычев
55
Гузь
5
Пискунов
10
Козлов
3
Насадюк
44
Клопков
4
Славнов
6
Нивалдо
24
Столбовой
3-3-2-2
31
Пчелинцев
14
Лозенков
29
Горбатюк
20
Столяренко
30
Трусевич
70
Шевчук
34
Сабитов
77
Романенко
77
Андреев
24
Коротаев
27
Радченко
10
Козлов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
10
Козлов
3
Насадюк
9
Корян
9
Корян
3
Насадюк
70
Шевчук
7
Перченок
7
Перченок
70
Шевчук
24
Коротаев
27
Молодцов
27
Молодцов
24
Коротаев
77
Андреев
8
Бурченко
8
Бурченко
77
Андреев
Остались в запасе
Луч
Сокол
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Луч - Сокол
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Динамо
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