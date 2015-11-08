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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Ворскла
Волынь - Ворскла: обзор матча 08 ноября 2015
Волынь
08.11.2015, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ворскла
4'
С. Политыло
50'
Д. Козьбан
76'
А. Дитятьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Ворскла
Замена
А. Диденко
️️️️
Д. Козьбан
90'
+3
87'
Желтая карточка
В. Сапай
Замена
В. Шарпар
️️️️
С. Кравченко
82'
79'
Желтая карточка
А. Шиндер
77'
Замена
О. Мищенко
️️️️
М. Бартулович
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Дитятьев
Пас отдал
А. Громов
Желтая карточка
С. Кравченко
69'
Желтая карточка
О. Герасимюк
58'
57'
Желтая карточка
А. Скляр
Желтая карточка
В. Полевой
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Козьбан
50'
46'
Замена
О. Баранник
️️️️
В. Чеснаков
46'
Замена
А. Скляр
️️️️
С. Турсунов
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Р. Мемешев
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Политыло
Пас отдал
Ф. Матей
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Александр Насонов
ЛП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
39
Александр Ковпак
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
3-5-2
35
Шуст
18
Логинов
14
Полевой
5
Жунич
89
Политыло
90
Богданов
93
Матей
30
Кобахидзе
14
Кравченко
89
Козьбан
7
Мемешев
3-3-1-3
31
Богуш
23
Сапай
17
Чеснаков
30
Симинин
3
Ткачук
19
Ткачук
54
Дитятьев
17
Турсунов
21
Бартулович
7
Шиндер
28
Громов
14
Кравченко
11
Шарпар
11
Шарпар
14
Кравченко
7
Мемешев
7
Герасимюк
7
Герасимюк
7
Мемешев
89
Козьбан
9
Диденко
9
Диденко
89
Козьбан
21
Бартулович
99
Мищенко
99
Мищенко
21
Бартулович
17
Турсунов
6
Скляр
6
Скляр
17
Турсунов
17
Чеснаков
24
Баранник
24
Баранник
17
Чеснаков
Остались в запасе
Волынь
Ворскла
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Александр Насонов
ЛП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
99
Николай Квасный
ЛЗ
8
Владимир Одарюк
ПВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Александр Насонов
ЛП
31
Артем Шабанов
ЦП
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
8
Владимир Одарюк
ПВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Волынь - Ворскла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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