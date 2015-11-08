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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Cибирь
Енисей - Cибирь: обзор матча 08 ноября 2015
Енисей
08.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
5'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Cибирь
89'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
Замена
А. Скворцов
️️️️
В. Галыш
87'
Желтая карточка
В. Лешонок
81'
78'
Замена
И. Якупов
️️️️
А. Макаренко
78'
Замена
А. Кувшинов
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
А. Исаев
76'
Замена
С. Юсифов
️️️️
А. Исаев
76'
Замена
В. Лешонок
️️️️
Э. Низамутдинов
53'
ГОЛ! 1:0!
Е. Иванов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
4-2-2-1-1
88
Шелия
23
Чернов
35
Гультяев
23
Васильев
22
Шабаев
10
Исаев
15
Фатуллаев
10
Алиев
8
Иванов
88
Галыш
81
Низамутдинов
3-1-5-1
22
Цыган
4
Выходил
3
Плопа
59
Иванов
33
Дышеков
32
Скороходов
83
Харитонов
37
Чеботару
8
Макаренко
5
Гладышев
7
Беляев
10
Исаев
13
Юсифов
13
Юсифов
10
Исаев
88
Галыш
92
Скворцов
92
Скворцов
88
Галыш
81
Низамутдинов
9
Лешонок
9
Лешонок
81
Низамутдинов
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
8
Макаренко
98
Якупов
98
Якупов
8
Макаренко
32
Скороходов
12
Кувшинов
12
Кувшинов
32
Скороходов
Остались в запасе
Енисей
Cибирь
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
66
Игорь Губанов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
Остались в запасе
66
Игорь Губанов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Енисей - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
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Россия. ФНЛ, 37 тур
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1 : 0
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0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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