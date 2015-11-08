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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 08 ноября 2015
Атлетик
08.11.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
90'
+1
Замена
Абрахам
️️️️
Э. Перес
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Б. Эчебаррия
88'
75'
Замена
М. Силла
️️️️
Х. Рафаэль Фуэнтес
66'
Замена
Бурги
️️️️
В. Альварес
Замена
Э. Боведа
️️️️
И. Уильямс
66'
Замена
М. Сусаета
️️️️
С. Мерино
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
10
Абрахам
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2-4
1
Ирайсос
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
де Маркос
7
Эчебаррия
18
Гурпеги
9
Мерино
9
Уильямс
20
Адурис
14
Гарсия
4-1-2-1-2
13
Лопес
29
Фуэнтес
3
Роко
27
Гонсалес
27
Альварес
18
Диоп
21
Лопес
4
Санчес
10
Асенсио
10
Кайседо
30
Перес
9
Уильямс
2
Боведа
2
Боведа
9
Уильямс
9
Мерино
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Мерино
7
Эчебаррия
6
Элустондо
6
Элустондо
7
Эчебаррия
30
Перес
10
Абрахам
10
Абрахам
30
Перес
27
Альварес
18
Бурги
18
Бурги
27
Альварес
29
Фуэнтес
14
Силла
14
Силла
29
Фуэнтес
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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