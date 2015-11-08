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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - ЦСКА
Краснодар - ЦСКА: обзор матча 08 ноября 2015
Краснодар
08.11.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
17'
Ф. Смолов
29'
Ф. Смолов
26'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - ЦСКА
Желтая карточка
Р. Лаборде
90'
+3
Замена
В. Быстров
️️️️
Ари
86'
Желтая карточка
Ари
81'
77'
Замена
К. Панченко
️️️️
Г. Щенников
Замена
Р. Лаборде
️️️️
О. Ахмедов
74'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Ю. Газинский
70'
Желтая карточка
О. Ахмедов
69'
56'
Желтая карточка
А. Березуцкий
46'
Замена
Б. Натхо
️️️️
П. Вернблум
45'
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 2:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
29'
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Ари
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
55
Енджейчик
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
77
Каборе
10
Мамаев
10
Ахмедов
18
Газинский
39
Ари
90
Смолов
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
17
Миланов
66
Дзагоев
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
18
Газинский
6
Торбинский
6
Торбинский
18
Газинский
39
Ари
34
Быстров
34
Быстров
39
Ари
10
Ахмедов
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Ахмедов
19
Вернблум
10
Натхо
10
Натхо
19
Вернблум
42
Щенников
8
Панченко
8
Панченко
42
Щенников
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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