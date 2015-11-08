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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Спартак-2
Оренбург - Спартак-2: обзор матча 08 ноября 2015
Оренбург
08.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-2
14'
А. Делькин
69'
А. Делькин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Спартак-2
Замена
М. Шогенов
️️️️
Р. Воробьев
89'
87'
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Самсонов
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Делькин
85'
83'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Каюмов
81'
Замена
А. Ходырев
️️️️
Н. Фадеев
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Д. Кабутов
76'
75'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Федчук
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Делькин
69'
62'
Желтая карточка
А. Самсонов
Желтая карточка
Ф. Васиев
59'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
В. Афонин
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Иван Маркелов
ЛВ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
3-3-2-1
9
Руденко
26
Васиев
58
Ойеволе
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
84
Воробьев
90
Делькин
3-3-1-1-2
47
Филиппов
44
Лисинков
92
Брызгалов
15
Пуцко
44
Фадеев
94
Тимофеев
4
Савичев
8
Самсонов
7
Каюмов
10
Федчук
13
Обухов
84
Воробьев
8
Шогенов
8
Шогенов
84
Воробьев
8
Афонин
17
Зюзинс
17
Зюзинс
8
Афонин
70
Кабутов
14
Аппаев
14
Аппаев
70
Кабутов
90
Делькин
22
Кобялко
22
Кобялко
90
Делькин
44
Фадеев
21
Ходырев
21
Ходырев
44
Фадеев
8
Самсонов
60
Зубарев
60
Зубарев
8
Самсонов
7
Каюмов
99
Гулиев
99
Гулиев
7
Каюмов
10
Федчук
7
Козлов
7
Козлов
10
Федчук
Остались в запасе
Оренбург
Спартак-2
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Оренбург - Спартак-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Газовик
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