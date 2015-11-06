октябрь 2015
ноябрь 2015
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 15 тур
6 ноября, пятница
11:00
Матч завершен
6 ноября, пятница
11:00
Матч завершен
6 ноября, пятница
13:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 19 тур
Турция. Суперлига (2015/2016), 11 тур
6 ноября, пятница
19:00
Матч завершен
6 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 15 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 15 тур
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 12 тур
6 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 13 тур
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 15 тур
6 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 13 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 12 тур
6 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Испания. Примера (2015/2016), 11 тур
6 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 16 тур
6 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 10 тур