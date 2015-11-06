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    Расписание матчей 06-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 15 тур
    6 ноября, пятница
    11:00
    Мордовия (мол)
    1:2
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    11:00
    Уфа (мол)
    0:0
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    13:00
    Динамо (мол)
    1:1
    Академия Кубань
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 19 тур
    6 ноября, пятница
    18:00
    ЦРФСО
    0:0
    Химки
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 11 тур
    6 ноября, пятница
    19:00
    Эскишехирспор
    0:2
    Османлыспор
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    20:00
    Генчлербирлиги
    1:1
    Мерсин Идманюрду
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 15 тур
    6 ноября, пятница
    19:00
    Мордовия
    4:0
    Анжи
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 15 тур
    6 ноября, пятница
    20:00
    Сендерийск
    1:2
    Ольборг
    Матч завершен
    6 ноября, пятница
    22:30
    Рандерс
    4:1
    Орхус
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 12 тур
    6 ноября, пятница
    22:00
    Рода
    1:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 13 тур
    6 ноября, пятница
    22:15
    Яблонец
    4:0
    Сигма
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 15 тур
    6 ноября, пятница
    22:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    2:2
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 13 тур
    6 ноября, пятница
    22:30
    Анжер
    0:2
    Ренн
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 12 тур
    6 ноября, пятница
    22:30
    Ганновер-96
    1:3
    Герта
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 11 тур
    6 ноября, пятница
    22:30
    Лас-Пальмас
    2:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 16 тур
    6 ноября, пятница
    22:30
    Ноттингем Форест
    1:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 10 тур
    6 ноября, пятница
    23:30
    Эшторил
    1:1
    Академика
    Матч завершен
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