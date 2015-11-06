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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Герта
Ганновер-96 - Герта: обзор матча 06 ноября 2015
Ганновер-96
06.11.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Герта
70'
Х. Кийотаке (П)
33'
С. Калу
61'
С. Калу
87'
С. Калу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Герта
90'
Замена
В. Штокер
️️️️
М. Вайзер
90'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Калу
87'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Калу
77'
Желтая карточка
П. Скьельбред
76'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ф. Лустенбергер
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Л. Андреасен
71'
70'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Кийотаке
70'
61'
ГОЛ! 0:2!
С. Калу
Пас отдал
В. Дарида
Желтая карточка
Л. Андреасен
59'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Ф. Клаус
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Калу
Пас отдал
Г. Харагучи
28'
Желтая карточка
В. Дарида
Желтая карточка
А. Собич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
33
Уффе Бех
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
4-1-3-1-1
20
Цилер
26
Сане
19
Шульц
6
Марсело
2
Сакаи
3
Альборнос
33
Бех
30
Клаус
2
Андреасен
10
Кийотаке
9
Собич
3-2-3-1
22
Ярстейн
23
Регасел
4
Лангкамп
25
Брукс
8
Вайзер
21
Платтенхардт
78
Харагучи
16
Дарида
5
Скьельбред
8
Калу
30
Клаус
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
30
Клаус
2
Андреасен
9
Эрдинг
9
Эрдинг
2
Андреасен
8
Вайзер
14
Штокер
14
Штокер
8
Вайзер
8
Калу
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Калу
28
Лустенбергер
13
Хегелер
13
Хегелер
28
Лустенбергер
Остались в запасе
Ганновер-96
Герта
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
12
Ронни
ЦП
38
Толга Чигерчи
ОП
35
Мариус Герсбек
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
38
Толга Чигерчи
ОП
35
Мариус Герсбек
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Ганновер-96 - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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