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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Амкар (мол)
Уфа (мол) - Амкар (мол): обзор матча 06 ноября 2015
Уфа (мол)
06.11.2015, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
0 : 0
Завершен
Амкар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Амкар (мол)
90'
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Анфёров
Замена
М. Молчанов
️️️️
В. Журавлев
90'
66'
Замена
Г. Енев
️️️️
Т. Краев
Замена
М. Лысенков
️️️️
Е. Романовский
46'
Замена
А. Бенифанд
️️️️
В. Морозов
46'
Желтая карточка
И. Безденежных
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
26
Иван Беликов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
84
Максим Молчанов
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
96
Арсен Бенифанд
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
3-2-3-1
99
Лунев
57
Хазиев
85
Салихов
25
Филин
5
Павлов
48
Морозов
50
Тамразов
95
Кречетов
87
Безденежных
90
Журавлев
3-4-1-2
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
59
Бурков
49
Парамонов
11
Парамонов
68
Краев
26
Беликов
7
Вазитдинов
60
Анфёров
70
Гооге
90
Журавлев
84
Молчанов
84
Молчанов
90
Журавлев
83
Романовский
65
Лысенков
65
Лысенков
83
Романовский
48
Морозов
96
Бенифанд
96
Бенифанд
48
Морозов
60
Анфёров
61
Мелехов
61
Мелехов
60
Анфёров
68
Краев
46
Енев
46
Енев
68
Краев
Остались в запасе
Уфа (мол)
Амкар (мол)
82
Ринат Киреев
ЦП
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
73
Николай Смецкой
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
82
Ринат Киреев
ЦП
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
97
Андрей Степанов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
53
Глеб Ефимов
ВР
Остались в запасе
73
Николай Смецкой
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Уфа (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Нефтяник
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