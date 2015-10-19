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    Расписание матчей 19-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    19 октября, понедельник
    00:00
    Хьюстон
    1:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    02:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:5
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 19 тур
    19 октября, понедельник
    10:00
    Томь-2
    1:1
    Чита
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    11:30
    Сахалин
    3:1
    Смена
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    12:00
    Якутия
    3:5
    Новокузнецк
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    13:00
    Иртыш
    3:0
    Сибирь-2
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 17 тур
    19 октября, понедельник
    12:00
    Луч
    2:2
    Енисей
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    2:1
    Волгарь
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    14:00
    КАМАЗ
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    15:00
    Спартак-2
    1:2
    Зенит-2
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    16:00
    Сибирь
    1:0
    Томь
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    17:00
    Тюмень
    1:0
    Армавир
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    19:00
    Сокол
    0:1
    Шинник
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    19:00
    Волга
    1:3
    Оренбург
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    19:00
    Факел
    3:2
    Байкал
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    20:00
    Балтика
    1:3
    Тосно
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 12 тур
    19 октября, понедельник
    13:30
    Ростов (мол)
    4:1
    Мордовия (мол)
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 14 тур
    19 октября, понедельник
    17:00
    Краснодар-2
    1:0
    СКА
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 7 тур
    19 октября, понедельник
    17:15
    Панатинаикос
    3:1
    ПАС
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 23 тур
    19 октября, понедельник
    18:00
    Динамо-Брест
    0:4
    Гомель
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 12 тур
    19 октября, понедельник
    19:00
    Ростов
    3:2
    Мордовия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 12 тур
    19 октября, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    1:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 8 тур
    19 октября, понедельник
    20:00
    Мерсин Идманюрду
    3:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    20:00
    Османлыспор
    0:3
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 28 тур
    19 октября, понедельник
    20:00
    Гефле
    2:2
    Эребру
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    20:00
    Хэкен
    3:1
    Сундсвалль
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    20:00
    Эльфсборг
    3:2
    Норрчепинг
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    20:05
    Юргорден
    2:2
    Гетеборг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 8 тур
    19 октября, понедельник
    21:30
    Спортинг
    3:3
    Гранада
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 9 тур
    19 октября, понедельник
    22:00
    Суонси
    0:1
    Сток Сити
    Матч завершен
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