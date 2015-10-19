сентябрь 2015
октябрь 2015
США. МЛС 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 19 тур
Россия. ФНЛ (2015/2016), 17 тур
19 октября, понедельник
12:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 12 тур
19 октября, понедельник
13:30
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 14 тур
19 октября, понедельник
17:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 7 тур
19 октября, понедельник
17:15
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 23 тур
19 октября, понедельник
18:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 12 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 12 тур
Турция. Суперлига (2015/2016), 8 тур
19 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
19 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 28 тур
Испания. Примера (2015/2016), 8 тур
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 9 тур