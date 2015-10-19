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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волгарь
СКА-Хабаровск - Волгарь: обзор матча 19 октября 2015
СКА-Хабаровск
19.10.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
4'
В. Никифоров
22'
К. Базелюк (П)
12'
А. Байрыев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волгарь
Замена
А. Киреев
️️️️
Г. Ходжава
87'
85'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
О. Алейник
Желтая карточка
Т. Микуцкис
83'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
К. Базелюк
79'
78'
Желтая карточка
С. Веркашанский
76'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
Б. Петрович
74'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Догузов
70'
Желтая карточка
А. Догузов
69'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
И. Лукьяновс
62'
Желтая карточка
А. Сутормин
58'
Желтая карточка
О. Алейник
52'
Желтая карточка
Б. Петрович
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
51'
Желтая карточка
Г. Ходжава
46'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
К. Аладашвили
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Базелюк
22'
21'
Желтая карточка
А. Байрыев
12'
ГОЛ! 1:1!
А. Байрыев
ГОЛ! 1:0!
В. Никифоров
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-2-1
99
Дюпин
5
Микуцкис
5
Эдиев
3
Удалый
85
Попов
5
Купчин
23
Ваганов
28
Ходжава
10
Базелюк
3-2-4-1
71
Бучнев
2
Догузов
28
Байрыев
13
Иванов
11
Сутормин
23
Зуйков
10
Лукьяновс
11
Петрович
33
Кренделев
34
Алейник
13
Алхазов
11
Аладашвили
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
11
Аладашвили
28
Ходжава
88
Киреев
88
Киреев
28
Ходжава
10
Базелюк
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
10
Базелюк
11
Петрович
9
Веркашанский
9
Веркашанский
11
Петрович
34
Алейник
10
Газзаев
10
Газзаев
34
Алейник
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
2
Догузов
88
Болов
88
Болов
2
Догузов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волгарь
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волгарь
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
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Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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