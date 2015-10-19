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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Шинник
Сокол - Шинник: обзор матча 19 октября 2015
Сокол
19.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
37'
М. Земсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Шинник
88'
Замена
Р. Войдель
️️️️
М. Земсков
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
73'
62'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
Замена
И. Лозенков
️️️️
М. Бурченко
55'
49'
Желтая карточка
М. Платика
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Андреев
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Земсков
21'
Замена
М. Платика
️️️️
М. Беляев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
15
Вячеслав Фешин
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
20
Роман Войдель
ЛП
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
3-3-2-2
16
Федоров
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
70
Шевчук
8
Бурченко
34
Сабитов
77
Андреев
77
Романенко
11
Дегтярев
24
Коротаев
4-2-2-2
16
Яшин
97
Ятченко
6
Беляев
33
Ламанж
15
Цховребов
37
Сиротов
7
Маляров
28
Султонов
92
Щадин
87
Мязин
8
Земсков
8
Бурченко
14
Лозенков
14
Лозенков
8
Бурченко
24
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
24
Коротаев
77
Андреев
27
Радченко
27
Радченко
77
Андреев
8
Земсков
20
Войдель
20
Войдель
8
Земсков
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
6
Беляев
5
Платика
5
Платика
6
Беляев
Остались в запасе
Сокол
Шинник
6
Дмитрий Борисов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
15
Вячеслав Фешин
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
6
Дмитрий Борисов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
15
Вячеслав Фешин
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Сокол - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Локомотив
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