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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Зенит-2
Спартак-2 - Зенит-2: обзор матча 19 октября 2015
Спартак-2
19.10.2015, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 2
Завершен
Зенит-2
75'
Г. Мелкадзе
6'
П. Киреенко
57'
А. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Зенит-2
90'
+5
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
А. Пуцко
90'
+5
90'
+2
Замена
Е. Бабурин
️️️️
И. Обухов
80'
Замена
Е. Марков
️️️️
М. Палиенко
ГОЛ! 1:2!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
А. Гулиев
75'
Замена
А. Гулиев
️️️️
В. Обухов
71'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
К. Савичев
61'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Попов
Пас отдал
К. Зырянов
47'
Желтая карточка
И. Зуев
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Самсонов
46'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Зубарев
46'
Желтая карточка
И. Кутепов
26'
Желтая карточка
А. Самсонов
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
П. Киреенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Антон Митрюшкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЛП
52
Игорь Леонтьев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Владимир Обухов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
18
Константин Зырянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
88
Дмитрий Богаев
ПП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
20
Евгений Марков
ЦФ
3-4-1-2
1
Митрюшкин
4
Савичев
15
Пуцко
2
Кутепов
21
Ходырев
52
Леонтьев
60
Зубарев
5
Кутин
8
Самсонов
88
Давыдов
13
Обухов
3-1-2-3-1
96
Обухов
55
Вяткин
58
Зуев
4
Васильев
18
Зырянов
88
Богаев
5
Зинков
18
Попов
99
Палиенко
31
Ткачук
13
Киреенко
8
Самсонов
17
Зуев
17
Зуев
8
Самсонов
60
Зубарев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
60
Зубарев
13
Обухов
99
Гулиев
99
Гулиев
13
Обухов
4
Савичев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Савичев
96
Обухов
23
Бабурин
23
Бабурин
96
Обухов
99
Палиенко
20
Марков
20
Марков
99
Палиенко
Остались в запасе
Спартак-2
Зенит-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Спартак-2 - Зенит-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-2
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3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Александр Дуденков (Петрозаводск) Дмитрий Тарасов (Тамбов)
Делегат:
Николай Левин (Саранск)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
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