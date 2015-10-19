Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Мордовия (мол)
Ростов (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 19 октября 2015
Ростов (мол)
19.10.2015, понедельник, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
4 : 1
Завершен
Мордовия (мол)
13'
А. Трошечкин
25'
Н. Николич
43'
А. Трошечкин
57'
Е. Стуканов
75'
А. Маланьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Мордовия (мол)
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Е. Стуканов
90'
Замена
Н. Ковалев
️️️️
Д. Остапенко
89'
Замена
Д. Хахалев
️️️️
Ф. Кондрюков
86'
76'
Замена
А. Попов
️️️️
Р. Калюжный
75'
ГОЛ! 4:1!
А. Маланьин
Замена
С. Забродин
️️️️
А. Сиденко
74'
70'
Желтая карточка
П. Кульнин
Замена
Д. Машкин
️️️️
А. Трошечкин
68'
Желтая карточка
С. Ахмаев
65'
62'
Замена
А. Курчавый
️️️️
А. Чубукин
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Н. Николич
60'
58'
Замена
Н. Усов
️️️️
М. Ломич
ГОЛ! 4:0!
Е. Стуканов
57'
46'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Игошев
46'
Замена
П. Кульнин
️️️️
В. Нургалеев
44'
Замена
С. Учелькин
️️️️
Э. Мансуров
ГОЛ! 3:0!
А. Трошечкин
43'
25'
Желтая карточка
А. Игошев
ГОЛ! 2:0!
Н. Николич
25'
Желтая карточка
Д. Остапенко
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Трошечкин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Евгений Стуканов
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
54
Артур Игошев
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
64
Павел Кульнин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
67
Артем Ящук
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
62
Александр Черентаев
ЦФ
59
Сергей Тишенков
ЦФ
4-1-4-1
82
Суслов
45
Лазуткин
53
Христис
60
Кондрюков
77
Киряков
5
Трошечкин
8
Стуканов
47
Сиденко
8
Остапенко
15
Шаповалов
23
Николич
3-2-3-1-1
35
Калюжный
53
Мансуров
67
Ширшиков
44
Чубукин
52
Сысуев
32
Ломич
54
Игошев
65
Нургалеев
71
Аскеров
9
Адаев
48
Маланьин
60
Кондрюков
94
Хахалев
94
Хахалев
60
Кондрюков
47
Сиденко
37
Забродин
37
Забродин
47
Сиденко
8
Остапенко
69
Ковалев
69
Ковалев
8
Остапенко
5
Трошечкин
80
Машкин
80
Машкин
5
Трошечкин
8
Стуканов
17
Соловьев
17
Соловьев
8
Стуканов
23
Николич
27
Ахмаев
27
Ахмаев
23
Николич
54
Игошев
43
Змеёв
43
Змеёв
54
Игошев
32
Ломич
42
Усов
42
Усов
32
Ломич
65
Нургалеев
64
Кульнин
64
Кульнин
65
Нургалеев
44
Чубукин
69
Курчавый
69
Курчавый
44
Чубукин
53
Мансуров
49
Учелькин
49
Учелькин
53
Мансуров
35
Калюжный
41
Попов
41
Попов
35
Калюжный
Остались в запасе
Ростов (мол)
Мордовия (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
67
Артем Ящук
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Остались в запасе
94
Роман Пшуков
ВР
Остались в запасе
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
50
Артем Гришин
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
67
Артем Ящук
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Владимир Рокунов
Статистика матча Ростов (мол) - Мордовия (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сальников
(Краснодар)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
Новости команд
Все
Ростов (мол)
Мордовия (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+